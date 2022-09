Er is weer een Nintendo eShop SALE

Welke games ga jij kopen tijdens deze nieuwe Nintendo eShop sale?

Het begint toch wel vrij normaal te worden; een sale in de Nintendo eShop. Tot en met 2 oktober zijn er meer dan 1000 games in de aanbieding. Het gaat deze keer vooral om indie games. Om je een beetje op weg te helpen, deel ik een aantal van mijn aanraders. Al hoop ik natuurlijk dat jij al deze indie titels natuurlijk al gespeeld hebt.

Inside

Uitgever Playdead heeft met Inside weer een knap staaltje gameplay afgeleverd. De game is al even uit, maar zeker de moeite waard. Het geheimzinnige verhaal, waarbij er op mensen wordt geëxperimenteerd wordt prachtig weergegeven. Een meeslepend avontuur ondersteund met prachtige muziek kun je tijdens deze sale voor maar 2 euro in huis halen (was 20 euro).

Overcooked

Mocht je deze game(s) nog niet in huis hebben gehaald, dan is dit weer een kans. Eigenlijk zijn deze games bij een sale altijd wel in de aanbieding, maar deze keer is de allesomvattende versie wel erg mooi geprijsd. In een ander artikel kom ik nog apart op deze games terug, want er zijn flink wat verschillende versies. Voor nu zou ik Overcooked: All You Can Eat aanraden als je nog geen enkele game hebt.

Kingdom Hearts

Wat heb ik vroeger een plezier beleefd aan deze games. Weliswaar op de PlayStation 2, maar ik was blij verrast toen Square Enix de games ook naar de Nintendo Switch bracht. In de games vecht je tegen het duistere kwaad. Gelukkig kun je op hulp rekenen van allerlei Disney figuren, zoals Mickey, Donald, Jack Sparrow, Ariel, Hercules en ga zo maar door. De volledige serie (een hele puzzel trouwens) is nu in de aanbieding van 100 euro naar 70 euro. Het gaat hierbij wel om de cloud versies, dus een goede internetverbinding is wel vereist.

Nog wat eervolle vermeldingen

Het liefst zou ik alle 1000 aanbiedingen stuk voor stuk met jullie doornemen, maar daar worden jullie waarschijnlijk ook niet blij van. De hierboven genoemde games zijn echt de moeite waard, maar er zijn nog zoveel andere games die ik nu even niet benoemd heb. Denk aan Twelve Minutes (met bizar goede stemacteurs), veel Sonic games of I Am Setsuna. Welke games hebben jullie gekocht of gaan jullie kopen tijdens deze sale?