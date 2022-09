Nieuwe beelden online van Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Er zijn nieuwe beelden online.

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de aankomende drumgame Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival. Er is maar liefst een uur aan getrommel te zien in de video. Pak die drumstokken maar van zolder, want in het spel kun je op het ritme van meer dan 70 verschillende liedjes drummen. Dit deel bevat ook muziek uit games zoals The Legend of Zelda. Met een speciaal lidmaatschap krijg je toegang tot honderden andere nummers. In de online modus genaamd Don-Chan Band kan je het met tot wel vier spelers uitvechten wie het beste ritme gevoel heeft. Trommel je vrienden maar alvast op!

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival verschijnt 14 oktober op de Nintendo Switch.