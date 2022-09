Nieuwe Avatar: The Last Airbender game lijkt naar de Switch te komen

Het lijkt erop dat er een nieuw spel op de Nintendo Switch gaat verschijnen met Aang, Katara, Sokka en Toph in de hoofdrol!

Het lijkt erop dat een nieuwe game in het universum van de bekende cartoon Avatar: The Last Airbender op de Nintendo Switch zal verschijnen. In augustus was via Amazon Japan bekendgemaakt dat er een nieuw spel genaamd Avatar The Last Airbender: Quest for Balance uitgebracht zou worden. De website Gamefly heeft het spel namelijk onder andere voor Nintendo’s hybride console staan. Het spel zou ook volgens de website dit jaar nog verschijnen, namelijk 8 november. Op Gamefly zijn er al eerder een aantal spellen gespot die later officieel bekend werden gemaakt.

Dat de inmiddels 15 jaar oude Avatar: The Last Airbender nog games krijgt is zo gek nog niet. De cartoon is tot op de dag van vandaag nog erg populair en Netflix werkt zelfs aan een live-action serie. Ook toen de serie nog werkt gemaakt verschenen al verschillende spellen op de Nintendo DS en Nintendo Wii met Aang in de hoofdrol. Wat hoop jij te zien in een nieuwe Avatar: The Last Airbender-game? Laat het ons weten in de reacties.