Mega Man Battle Network Legacy krijgt eerste gameplaybeelden

Bekijk hier de eerste 7 minuten van Mega Man Battle Network Legacy

Mega Man Battle Network Legacy werd eerder dit jaar in juni al aangekondigd tijdens een Nintendo Direct Mini. Sindsdien hebben er echter niet veel meer over gehoord. Vandaag heeft gamewebsite IGN daar dan eindelijk verandering in gebracht. Hun Japanse YouTube-kanaal heeft nu namelijk de eerste gameplaybeelden van het spel gedeeld. Het betreft een video van ruim 7 minuten, die hieronder is te bekijken. In de video zien we beelden van de eerste drie Mega Man Battle Network games.

Mega Man Battle Network Legacy is een bundel van alle reeds verschenen Mega Man Battle Network games. De collectie bevat: Mega Man Battle Network, Mega Man Battle Network 2, Mega Man Battle Network 3 White, Mega Man Battle Network 3 Blue, Mega Man Battle Network 4 Red Sun, Mega Man Battle Network 4 Blue Moon, Mega Man Battle Network 5 Team Protoman, Mega Man Battle Network 5 Team Colonel, Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar, en Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar. Een exacte releasedatum voor deze collectie hebben we helaas nog niet. Voor nu staat die gepland om ergens in 2023 te verschijnen.

Ben jij een echte Mega Man-fan en kun jij niet wachten om met deze nieuwe collectie aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!