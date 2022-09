Mario + Rabbids Sparks of Hope krijgt geen multiplayer

Het team wilde zich volledig focussen op de singleplayer content.

Op 26 oktober kunnen we dan eindelijk aan de slag met het vervolg op het zeer geprezen Mario + Rabbids Kingdom. Nu de game bijna verschijnt komt er ook steeds meer nieuws over naar buiten. Zo kon je gisteren bijvoorbeeld al lezen dat de productie van de game nu officieel klaar is en dat je geen Ubisoft account nodig hebt om hem te kunnen spelen. Voor fans van de co-op en PvP spelmodi uit de eerste game hebben we nu helaas wat minder positief nieuws. Uit een interview van entertainment website Screenrant blijkt nu namelijk dat Sparks of Hope, in tegenstelling tot zijn voorganger, geen enkele multiplayer-modus zal gaan bevatten. Screenrant had het genoegen om even met game producer Xavier Manzanares over de ontwikkeling van Mario + Rabbids Sparks of Hope te praten. Xavier had tijdens het interview onder andere het volgende over het spel te melden:

“We decided in the middle of production to focus on the solo experience. Because, actually as we brought many things from the original concept, we started to see how many elements it brought to the table, and to balance that, this revamped system, we wanted to focus our attention on the solo aspect. So, it was really important for us and we decided to assume that the decision, in order to scope out dangers, where we could go many directions, but then it’s unbalanced everywhere and it’s a game that never ships. So, it was a decision we took during production.”

Hoewel we op launch dus geen multiplayer-modus kunnen spelen wilt dat natuurlijk nog niet zeggen dat deze helemaal nooit komt. De PvP-modus van Mario + Rabbids: Kingdom Battle werd tenslotte ook pas later toegevoegd. Daarnaast heeft Ubisoft eerder deze maand al bekendgemaakt dat ze werken aan DLC voor Mario + Rabbids Sparks of Hope.

