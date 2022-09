Horrorgame Bloodwash in oktober naar de Switch

Kleine wasjes, bebloede wasjes, stop ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien!

Een nieuwe horrorgame zal in de maand van Halloween op de Nintendo Switch verschijnen. Bloodwash is namelijk gespot in de Nintendo eShop met een releasedatum van 12 oktober. Het spel is volledig in een soort PlayStation 1-achtige grafische stijl. In het spel ga je een zwangere student genaamd Sara helpen. Ze leeft samen met haar vriendje, die erg veel van drinken houdt, in een appartement. Er is ook een levensgevaarlijke seriemoordenaar actief die het gemunt heeft op zwangere vrouwen. In een van de nachten gaat haar wasmachine stuk, en ze wordt door de buren verwezen naar een mysterieuze wasserette.

Ben je benieuwd naar deze horror game? Bekijk dan hieronder de griezelige trailer: