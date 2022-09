[Hands-On] Jackbox Party Pack 9 belooft een geweldige versie te worden

Jackbox keert dit jaar terug met vijf knotsgekke games. Benieuwd naar een eerste indruk? Lees dan snel verder!

Jackbox Party Pack-spellen staan synoniem voor plezier. Of het nu met vrienden, vreemden online of met gezelschappen is, het is altijd een plezier om te spelen. Elke party pack heeft zijn eigen spellen en vormt een mix van compleet nieuwe spellen en vernieuwde versies van oude bekenden. Zo ook Party Pack 9 met vijf spellen, waarvan vier compleet nieuwe spellen. Het vijfde spel is het vierde deel van het immens populaire Fibbage.

In een klein kamertje op Gamescom konden wij alvast kennismaken met dit nieuwe pakket samen met twee van de ontwikkelaars. Van de meeste spellen en functies hebben we (vanwege de beperkte tijd) vooral een uitgebreide uitleg gekregen over hoe ze in hun werk gaan. Echter konden we wel alvast het nieuwe spel Nonsensory uitproberen. Verder in deze hands-on kijken we hier wat verder naar, maar eerst wil ik even de rest bespreken. Fibbage 4 is redelijk hetzelfde gebleven afgezien van nieuwe vragen en kleine toevoegingen, dus echt interessant is deze niet om te bespreken.

Quixort

Het gebeurt niet vaak dat Jackbox een spel heeft wat alleen te spelen is, maar met Quixort is het mogelijk. In dit spel is het aan jou of aan jouw team om vallende blokken te sorteren op de juiste volgorde. Deze volgorde wordt bepaald door een triviavraag. Zo kan de vraag zijn om te sorteren wanneer de laatste aflevering van een serie verscheen. Of hoe heet pepers zijn op de scoville schaal. Het heeft minder creativiteit nodig, maar het zorgt voor een leuke vorm van competitie wanneer je met meer spelers speelt en als enkele speler kun je er nog iets van nutteloze feitjes van leren.

Junktopia

Junktopia is een spel voor drie tot acht spelers en lijkt ergens een beetje op één van de oudere spellen waarbij je een product moet pitchen en geld moet verdienen. Echter dit keer krijg je een antiek voorwerp die je een naam moet geven en bijzondere details voor kan verzinnen. Dit alles om het voor een zo hoog mogelijke prijs te verkopen om je mensenlichaam weer terug te krijgen. Je bent namelijk door een oude tovenaar veranderd in een kikker. Alleen degene met het meeste geld krijgt zijn eigen lichaam terug. Doordat je zelf namen en details kunt bedenken is het in elk geval een garantie voor een flinke dosis humor.

Roomerang

Voor dit spel heb je minimaal vier en maximaal negen spelers nodig. Het spel is eigenlijk een parodie op vele tv reality shows. Je moet namelijk de competitie verslaan door punten te verdienen en anderen te elimineren. Binnen één ronde moet je een prompt beantwoorden waarna je als je die wint veilig bent voor de eliminatie. Win je de prompt niet? Dan moet je vooral hopen dat de rest niet op jou stemt. Degene met de meeste stemmen verliest namelijk voor elke stem een punt en verlaat het spel. Echter je komt direct weer terug als een “nieuwe speler”. Daarom dus de naam Roomerang. Hierdoor kun je altijd blijven spelen en ben je niet al meteen klaar met spelen. Het zorgt voor een leuke dynamiek tussen spelers en straft verliezen ook niet te hard.

Nieuwe opties

Voor ik in Nonsensory duik wil ik het hebben over wat leuke toevoegingen aan de instellingen die misschien nog niet iedereen kent. Zo hebben spellen een family friendly modus, kun je als streamer flinke publieken trekken (10.000 spelers) en komen er naast Engels ook andere talen naar het spel. Bovendien zit er sinds een recente versie een Amerika-filter optie in veel spellen. Hierdoor zijn de trivia spellen minder gefocust op Amerikaanse feitjes. Echter de belangrijkste toevoeging is de moderatie mogelijkheid. Zeker voor streamers is dit geweldig. Je kunt namelijk ongewenste spelers verwijderen uit je spel.

Tot slot is het joinen van een spel of rejoinen makkelijker geworden. Je kunt nu namelijk een QR-code scannen om deel te nemen of de standaard code invoeren. Bovendien wordt het spel niet meer direct stopgezet wanneer de host verbinding verliest. Je krijgt nu vijf minuten de tijd om de verbinding te herstellen.

Nonsensory

Voor drie tot acht spelers is er het spel Nonsensory waarmee je getest wordt door Professor Nanners om je Nonsensory Perception te bepalen. In verschillende rondes krijgen spelers verschillende prompts die ze moeten beantwoorden met tekst of een tekening. Hierna moeten andere spelers raden waar de tekst of tekening zit op een bepaalde schaal. De promptbeantwoorder krijgt punten als iemand dicht in de buurt zit en de overige spelers punten als zij er dichtbij zitten. Je moet dus zorgen dat je je publiek een beetje kent.

Nu speelde ik dit met twee van de ontwikkelaars die ik verder niet kende, dus het was wat lastiger om in te schatten hoe zij zouden denken en in hoeverre bepaalde humor zou overkomen. Dit aangezien verschillende landen verschillende soorten humor hebben. Gelukkig geeft dit spel je dus al een richting waar je aan moet denken en is het ook leuk om te spelen met onbekenden. We raakten namelijk best snel op elkaar ingespeeld waardoor er leuke scenario’s ontstonden met onder andere wat knipogen naar Gamescom.

Persoonlijk denk ik wel dat dit één van de spellen kan worden die meer versies gaat krijgen en we in toekomstige Jackboxen terug kunnen gaan zien.