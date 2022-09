Teasertrailer voor de Super Mario Bros. film verschijnt binnenkort

Op 6 oktober krijgen we dan eindelijk meer informatie!

Een jaar geleden kondigde de bedenker van Super Mario, Shigeru Miyamoto, de cast aan die de stemmen voor de Engelse versie van de Super Mario Bros.-film zullen gaan zorgen. Op dit moment zijn er een aantal dingen bekend, zoals dat de animatiestudio Illumination de film zal gaan maken en dat de definitieve titel van de animatiefilm Super Mario Bros. is. Tevens weten we dat de film een vertraging heeft opgelopen in productie waardoor hij pas in 2023 uitkomt. De Amerikaanse versie heeft een bevestigde verschijningsdatum van 7 april 2023. Over de Nederlandse versie is nog geen informatie bekend.

Dan nu het nieuws, er is namelijk aangekondigd dat er een teasertrailer voor de film te zien zal zijn tijdens de Comic Con van New York. Dit is de eerste keer dat we beeldmateriaal te zien gaan krijgen van de animatiefilm van Nintendo. De video zal daar te zien zijn op 6 oktober, waarschijnlijk komt de trailer naderhand ook op het YouTube-kanaal van Nintendo te staan.

Kijk jij uit naar de Super Mario Bros. film? Heb jij je eigen voorspellingen van hoe het plot van de film zal verlopen al klaarliggen? We zijn erg benieuwd, we horen het antwoord op dat allemaal maar al te graag in de reacties!