[Review] Pokémon: The Arceus Chronicles

Binnenkort op Netflix te zien, maar is het enigszins een goede special?

Dat de Pokémon anime een onverminderd succes is, weten we allemaal wel. Het feit dat er zo’n 20 jaar later nog steeds constant nieuwe afleveringen verschijnen met nog steeds onze geliefde Ash Ketchum en Pikachu in de hoofdrollen, zegt genoeg.

Nu komt er binnenkort op Netflix een special die oorspronkelijk in Japan al uitkwam in januari. Deze special heet The Arceus Chronicles en speelt een beetje in op Pokémon Legends: Arceus. Tijdens het Pokémon WK konden wij naar een speciale vertoning van deze special kijken en daarom kunnen we alvast vertellen of het ruim een uur van je tijd waard is of dat je beter iets anders kunt gaan doen.

The Arceus Chronicles bestond oorspronkelijk uit vier losse afleveringen, die op Amazon Prime in Japan verscheen. Hoe deze op Netflix verschijnt durf ik niet te zeggen, maar de speciale voorstelling die wij voorgeschoteld kregen, was in elk geval één lange aflevering. Hierdoor kreeg je het gevoel een Pokémon film te kijken. En om eerlijk te zijn zou dit zeker bij de betere Pokémon-films horen. Dit komt ook mede doordat de productie kwaliteit van in ieder geval de Engelse vertaling erg goed is. Helaas kunnen we nog geen oordeel vellen over een Nederlandse versie.

De flow van het verhaal is goed, er zit flink wat tempo in en de opbouw is bovendien logisch. Team Galactic is namelijk weer terug en zijn opnieuw van plan om een poort te maken, zoals ze jaren geleden ook al hadden gedaan door middel van Dialga en Palkia. Ditmaal pakken ze het wat anders aan en doen ze het niet om een nieuwe wereld te maken. Nee, de leiders (Mars, Jupiter, Saturn) willen heel graag hun baas Cyrus terug. Natuurlijk gaat dit grandioos fout en is het aan Ash en de rest van de groep om de wereld weer eens te redden.

Door de terugkeer van bekende personages als Dawn, Brock en Cynthia wordt er gezorgd voor een leuke combinatie tussen oud en nieuw. Zo wordt er terug gedacht aan de tijd van Diamond & Pearl en zijn er bekende elementen zoals Brock die weer tegen wordt gehouden door zijn Croagunk. Het zorgt voor situaties die dus herkenbaar en nostalgisch zijn voor de oudere generatie terwijl het leuk blijft voor de nieuwere. Geen verborgen grappen die niet iedereen snapt in elk geval.

Hierdoor wordt de special een genot voor jong en oud. De nostalgie overheerst voor oudere kijkers en voor jongeren is het een leuke afwisseling van de standaard afleveringen. Het enige wat ik echt heel erg jammer vond, is het gebrek aan Hisuian Pokémon en dat het verhaal daar niets mee deed. De trailer laat namelijk deze Pokémon in beweging zien, maar dat is meteen ook alles wat je ervan ziet. Zeker door de implicatie dat het enigszins met de game verbonden is. Dit houdt dus echter op bij de drie starters, het nagemaakte Jubilife Village en de vijf seconden aan Hisuian Pokémon.

Conclusie

Pokémon: The Arceus Chronicles is een meer dan prima special die ook leuk is voor de wat oudere kijkers door nostalgische personages en ontmoetingen. Zoals Ash, Dawn en Brock die weer herenigd worden. Bovendien is de terugkeer van team Galactic een leuke toevoeging. Wat wel erg jammer is, is de matige verbinding met Legends: Arceus. Er worden kort wat Hisuian Pokémon getoond en er is een stukje met de Legends: Arceus-starters, maar in een film als dit had ik toch wat meer verbinding verwacht.

+ Het is een goede special voor nieuwe en oude kijkers

+ Leuke humor

+ De Engelse dub kwaliteit is hoog

– Beetje jammer van het gebrek aan tie-in met Pokémon Legends: Arceus

DN-Score: 8,0