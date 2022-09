[Review] Disney Dreamlight Valley – Nog net niet free-to-play

De Early Access van Disney Dreamlight Valley is er!

Een maand geleden mochten wij op Gamescom Disney Dreamlight Valley proberen. Wie dit gelezen heeft, weet dat we aardig positief waren over de game, al zaten daar wel wat kanttekeningen bij. De game was leuk, maar leek wel gemaakt te zijn om er flink wat geld aan te verdienen. De game wordt namelijk free-to-play, maar veel van de materialen die je verzamelt leken potentieel gekocht te kunnen worden. We weten niet of dat waar is, aangezien de game nog niet uit is. Je kunt de game momenteel namelijk al wel spelen, maar alleen als je de Early Access-versie koopt. Hiermee back je de game en krijg je dus een jaar eerder toegang plus natuurlijk een aantal exclusieve items. Wij hebben die kans genomen om de game alvast eens goed voor je uit te pluizen. Het resultaat daarvan lees je natuurlijk hieronder!

En toen vergat iedereen alles…

Laten we beginnen bij het begin. Disney Dreamlight Valley lijkt nog het meest op een life-sim met verzamelwoede. Jij speelt een normaal persoon, die op een nogal eigenaardige manier in de wereld van Disney terechtkomt. Er wordt niet veel gesproken over wie je bent en wat je doet, maar op een gegeven moment wordt het echte leven je even wat te veel. Om rust in je hoofd te krijgen keer je terug naar je geboorteplek, in het speciaal een plek in het bos waar je vroeger veel tijd doorbracht. Hier bedacht je altijd de grootste verhalen. Daaraan terugdenkend val je in een vredige slaap. Wanneer je wakker wordt, ben je echter niet meer in het bos, maar in een vreemde vallei met overal donkere akelige doornstruiken. Wat verbaasd kijk je om je heen en ontdek je Merlijn de tovenaar, die net zo verbaasd is om jou te zien als jij hem. Hij vertelt je dat het een tijd geleden is dat de vallei bezoekers heeft gehad. Of eigenlijk, dat hij überhaupt iemand gezien heeft. Er is iets gebeurd waardoor de hele vallei is overgenomen door vreemde doornplanten genaamd Night Thorns, maar wat dit was, lijkt hij te zijn vergeten. Gelukkig blijkt dat jij nogal potente magie bezit die deze vervelende Night Thorns als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. En warempel, zodra je dat doet, herinnert hij zich wat meer.

Herstel de vallei

Al snel blijkt dat een evenement genaamd “The Forgetting” ervoor heeft gezorgd dat de vallei zo in verval is geraakt. Iedereen vergat alles, en de weinige bewoners, die er nog zijn, zitten vast in een loop van hun eigen vergeetachtigheid, op zoek naar iets wat ze zich niet kunnen herinneren. Andere zijn gevlucht naar hun thuiswereld en hebben de doorgang naar de valei gesloten om ervoor te zorgen dat de Night Thorns niet doordrongen in hun wereld. Aangezien jij als enige de kracht lijkt te bezitten om Night Thorns weg te halen, vraagt Merlijn je dan ook al snel of je wilt helpen de vallei weer in zijn originele glorie te herstellen. Daarvoor zul je wel in deze wereld moeten blijven, maar daar lijk je niet zo om te geven. Nouja, dat kun je nog enigzings bepalen. Je krijgt af en toe de mogelijkheid om wat terug te zeggen en op die momenten mag je kiezen tussen verschillende simpele antwoorden. Je kunt de game spelen alsof je alles al weet, maar je kunt ook doen alsof alles nieuw is. Dat is maar net wat je fijn vindt.

Typische elementen van life- en farming-sim

In ieder geval, dit speelt zich uit als een typische life-sim. De eerste quest die je kunt doen is om de royal tools te verzamelen, en ik raad ook zeker aan om deze te doen. Hiervan krijg je namelijk alle “royal tools”. Dit zijn je standaard farming-/life-sim dingen, zoals een hengel, gieter, schep en pikhouweel. Hiermee kun je lekker losgaan, want binnen no-time leer je hiermee hoe je gewassen kunt planten en oogsten, de grond bewerken, stenen mijnen en vissen. En dat zul je nodig hebben. De game heeft namelijk flink last van verzamelwoede. Je kunt van alles mijnen en verzamelen, en hebt deze vervolgens nodig om dingen te bouwen, quests te voltooien of als cadeautje te geven. Deze game heeft veel te doen (bijna te veel) en bij praktisch alles zal je iets nodig hebben dat je in de wereld kunt vinden. En zelfs als je het niet kan gebruiken is het nog nuttig, want ook geld is erg belangrijk. Het lijkt alsof je daar makkelijk aan komt, want je krijgt het vaak als je Night Thorns opruimt, maar je zult meer nodig hebben dan je denkt. Veel meer.

Alle Disney- en Pixar-personages verzamelen!

Naast alle farming-/life-aspecten is een groot onderdeel van Disney Dreamlight Valley natuurlijk de personages. Er zitten veel Disney- en Pixar-figuren in, en je kunt met iedereen vrienden worden. Van Moana (in het Nederlands bekend als Vaiana) tot Goofy tot Ursula de zeeheks, allemaal lopen ze rond op deze wereld en kun je met ze praten. Wanneer en waar je ze tegenkomt, heeft vaak te maken met een quest. Zoals ik al zei, zorgen de Night Thorns ervoor dat de personages in een soort loop terecht zijn gekomen. Ze weten dat ze iets moeten doen, maar weten niet maar wat, en lopen eindeloos rond bij de plek waar dit moet gebeuren. Aan jou de taak om hun probleem te verhelpen, en ze hun gewone leven in de vallei te doen oppakken. Andere personages zijn gevlucht naar hun thuiswereld, maar na een tijdje kun je ook hier naartoe. Verwacht echter geen compleet nieuwe wereld, het is vaak niet meer dan een klein level waar je een aantal quests moet doen. Daarna kun je ze uitnodigen om terug naar de vallei te komen. En alhoewel de meesten zijn vergeten dat de vallei bestaat, gaan ze vaak graag met je mee om je te helpen.

Vriendschappen opbouwen

Alle personages hebben daarnaast een vriendschapslevel, welke door verschillende activiteiten omhoog gaat. Elke dag eens met ze praten verhoogt je vriendschap, maar ook kun je ze cadeautjes geven of ze met je mee laten lopen. Een leuk onderdeel van Dreamlight Valley is namelijk dat ze je kunnen helpen bij het farming-/sim-gedeelte. Wanneer ze voor het eerst een level omhoog gaan, kies je een specialiteit uit waarmee ze je kunnen helpen, zoals farmen, vissen, minen en harvesten. Vraag je ze daarna om te helpen, lopen ze met je mee en geven ze af en toe bonussen met de materialen die je verzamelt. Handig, want zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je die extreem zeldzame vis plotseling dubbel krijgt. Daarna stijgt ook hun vriendschap ervan, waardoor je dat een stuk sneller kan levelen. En ook dat is leuk, want bij elk level krijg je een nieuwe beloning (onderin een tabel staat welke beloning je bij welk level krijgt) en speel je nieuwe quests vrij.

Waar is mijn beloning?!?

Helaas zijn die beloningen ook meteen het grootste probleem bij Disney Dreamlight Valley. Alles heeft namelijk een beloning. Van het weghalen van de Night Thorns, het opruimen van stenen en onkruid in de stad (waarmee je geld, zaden, stukken kleding en meubels kunt verzamelen) tot het halen van quests en het bevrienden van personages, je doet het in Dreamlight Valley letterlijk niet voor niets. En hoewel dat best leuk klinkt, heeft dat toch zijn invloed op de gameplay. Al het andere heeft namelijk geen nut meer. Waarom zou ik nogmaals met een personage praten, ik heb mijn beloning voor de dag toch al gehad? Waarom zou ik zijn dialoog überhaupt nog lezen, het gaat me toch om het level dat omhoog gaat? En dit wordt zelfs doorgetrokken naar andere onderdelen van de game. Naast geld zit er namelijk nog een currency in, genaamd moonstones. Deze krijg je bij het uitvoeren van simpele taken die nog het meest lijken op daily quests. Zo is er onder andere “pluk 3 planten”, “raap 5 appels op”, “praat met twee bewoners” etc. Het voelt niet meer alsof je de game aan het spelen bent, je bent gewoon taken aan het afgaan om beloningen te krijgen.

Nooit genoeg, nooit genoeg

Maar het ergste is daarnaast dat het nooit genoeg voelt. Vooral bij geld is dat een probleem. Je hebt voor de meeste dingen in de game geld nodig, en dit is meer dan je kunt verdienen. Het kopen van meubels en kleren is tot daaraantoe (al stond ik versteld van de prijzen die daar gevraagd werden), maar je kunt/moet ook alles zelf upgraden. Wil je dat Goofy een marktkraampje begint waar je spul kan kopen/verkopen? Mag jij betalen. Een groter huis? Betaal maar. Een huis voor een personage dat ik net heb uitgenodigd om in de vallei te komen wonen? Zelfs nadat ik daar een veel te lange quest voor heb gehaald? Betaal maar. Het is wel duidelijk welke zakenman hier de boel runt.

Waarom speel ik dit eigenlijk?

Uiteindelijk ben ik dan ook gestopt met spelen. Niet omdat het een slechte game is, maar het is gewoon te verslavend. De eindeloze stroom aan kleine taken en beloningen geven je het idee dat je wat aan het doen bent, terwijl in werkelijkheid de game nogal magertjes is. Hoewel de personages originele verhalen hebben, zijn deze middelmatig, en veel meer dan van A naar B en weer terug lopen doe je tijdens deze quests niet. Uiteindelijk vroeg ik me dan ook af of ik wel plezier had. Vond ik de game wel leuk of was ik gewoon gehypnotiseerd door de vele items die om me oren vlogen? Het antwoord was het laatste.

Conclusie

Disney Dreamlight Valley is geen slechte game. Het heeft een heleboel mooie ideeën, en het heeft zelfs enigszins de potentie om deze waar te maken. De game heeft honderden manieren om zowel je avatar als de stad te personaliseren, waarbij de vele meubels en kledingstukken ervoor zorgen dat je flink creatief kunt zijn. Het probleem is alleen dat de game zich daar niet op focust. Je krijgt absoluut de kans om van de vallei je droomplek te maken, maar daar moet je zelf voor kiezen. De game zelf wil namelijk vooral dat je blijft spelen en gooit honderden beloningen je kant op om je gehypnotiseerd te houden. Nog één level en dan krijg je deze mooie nieuwe jurk van Moana! Nog één quest en dan mag Remy in je dorp wonen! Meer dan in andere life-sims ligt de focus op het halen van milestones in plaats van het gewoon lekker spelen en ervaren van de wereld. Het is in die trant bijna een mobile-game en ik ben bang dat de free-to-play versie ook verder die kant op wil. De tijd zal leren hoe deze game zich verder ontwikkelt.

+ Honderden manieren om te personaliseren met kleren, meubels en andere dingen

+ Zoveel te doen dat je nooit klaar bent

+ Disney- en Pixar-figuren zijn goed geanimeerd, passen bij de wereld waar ze vandaan komen

+ Personages kunnen je “helpen” waardoor het verzamelen van materialen iets makkelijker wordt

– De game gooit zoveel beloningen naar je dat het gaat voelen als een fruitautomaat, je doet niets meer voor niets

– Mager uitgewerkte quests en verhaallijn

– Verzamelen van materialen voelt snel vervelend aan in plaats van iets om naartoe te werken

DN-score: 6,0