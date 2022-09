Geen Ubisoft-account benodigd voor Mario + Rabbids Sparks of Hope

In een eerdere officiële aankondiging van Ubisoft werd medegedeeld dat je na het opstarten van Mario + Rabbids Sparks of Hope eerst op een Ubisoft-account zal moeten inloggen. Zou je dat niet doen, dan kan je namelijk het spel niet spelen. Dit nieuws kwam rechtstreeks vanaf het officiële Ubisoft Support Twitter-account, nadat Twitter-gebruiker mattybricky vroeg of je een Ubisoft-account nodig hebt om te spelen.

Dit is het volledige antwoord van Ubisoft op de vraag van mattybricky:

“To be able to play Mario + Rabbids: Sparks of Hope you will need to associate your Ubisoft account with the Nintendo one or, if you don’t have a Ubisoft account, to create one. It won’t take long and, believe me, it will be worthy!”

Ubisoft