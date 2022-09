DreamWorks Dragons: Legends of the Nine Realms is vanaf vandaag beschikbaar

Bekijk hier de launch-trailer!

Eerder dit jaar werd er in mei bekendgemaakt dat DreamWorks Dragons: Legends of the Nine Realms naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten op het DreamWorks-spel, want de game is vanaf vandaag te spelen. De titel gaat voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank, al is er ook fysieke versie verkrijgbaar. Om het spel te downloaden heb je 3,2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Dragons: Legends of the Nine Realms volg je het verhaal van een nieuwe generatie draken. Zij proberen de familie van Thunder (één van de draken) te redden. Dit is een taak waar het lot van de draken van af hangt. Bekende draken uit de films zul je echter weinig tegenkomen, aangezien het spel circa 1300 jaar na de gebeurtenissen uit de populaire films afspeelt. Wel zal je bekende dingen uit de animatieserie tegen kunnen komen.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande launch-trailer om de lancering te vieren!

Ben jij een echte Hoe tem je een draak?-fan en ga je dus aan de slag met dit spel? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!