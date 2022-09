Terraria’s update komt er bijna aan

Terraria krijgt een nieuwe update. Benieuwd naar de release?

Het is bijna zover, Terraria krijgt de nieuwe Labor of Love update. De afgelopen tijd deelde ontwikkelaar Re-Logic al wat informatie over de inhoud van de update. Vandaag is bekend gemaakt, wanneer spelers ermee aan de slag kunnen. Het zal voor het eerst zijn dat de update voor alle platformen op hetzelfde moment wordt uitgerold.

Een belangrijk nieuw voorwerp is de rubblemaker. Volgens de makers verandert het het bouwen compleet. Er zijn echter nog veel meer toevoegingen in de Labor of Love update. Denk aan bijvoorbeeld nieuwe muziek, omgevingen en uiteraard de meest bizarre voorwerpen. Als je heel graag alles al wilt weten, dan kun je onder aan dit artikel een spoiler video bekijken.

Terraria’s Labor of Love update verschijnt op 28 september op alle game-platformen. Beleef jij ook nog steeds zoveel plezier aan de game?

Fantastic news Terrarians! All platforms have officially been submitted! Barring any issues our tentative release date is September 28th! pic.twitter.com/UMmLw7uPEb — Terraria (@Terraria_Logic) September 21, 2022