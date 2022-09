SongPop Party is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Raad zo snel mogelijk verschillende liedjes!

Songpop, misschien heb je er wel eens van gehoord en dat zou best kunnen! In 2012 verscheen dit spelletje namelijk op mobiele apparaten en voor fans van deze muziektrivia-franchise is er eind vorige maand goed nieuws naar buiten gekomen. Eind augustus werd er namelijk bekendgemaakt dat Gameloft deze game, onder de naam Songpop Party, naar Nintendo’s hybride console gaat brengen. Inmiddels hoeven we niet langer meer te wachten want de titel is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch. Songpop Party gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar tot 7 oktober krijg je 10% korting op jouw aankoop. Om het spel te downloaden heb je 965 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Songpop Party is een trivia-spel gebaseerd op muziek waarin het de bedoeling om zo snel mogelijk liedjes te raden. De game bevat meer dan genoeg genres dus of je nu van pop houdt, fan bent van EDM of een echte metalhead bent, er is voor iedereen iets leuks! Bovendien is er muziek aanwezig voor iedere generatie dus er komen zowel hits van vroeger voorbij en de beste nummers van vandaag. Het is mogelijk om met maar liefst acht mensen te spelen dus oefen goed en word de meester van muziektrivia.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer.