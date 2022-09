[Review] Ooblets – Een life-sim met potentie

Een life-sim waarin je rare wezentjes moet verzamelen? Ja, dat is Ooblets.

Ooblets is de eerste game van de ontwikkelaar Glumberland. In 2020 verscheen de game in early access voor pc en Xbox en sindsdien zijn er een hoop aanpassingen gemaakt. Recent is eindelijk versie 1.0 verschenen en dat maakt dat de game nu officieel uit is. Vanwege deze officiële release is Ooblets ook op de Nintendo Switch uitgekomen. Het spel is een creature collecting life-sim en zou dus zeker de fans van life-sims moeten aanspreken. Alleen is deze game wel een prettig speelbare life-sim of heeft het helaas nog last van wat bugs? Je leest het in onze review.

Welkom in Badgetown

Wanneer je Ooblets voor het eerst opstart, moet je jouw personage ontwerpen en een naam geven. Het valt dan al gelijk op dat de artstijl vrij simpel, maar toch effectief is. Vervolgens start de game echt en kom je erachter dat je op reis bent naar het land Oob, omdat je de sleur van het leven zat bent. Eenmaal in Badgetown, een stad in Oob, aangekomen ontmoet je Tinstle, de burgemeester. Jij wordt gelijk aangenomen als assistent van de burgemeester en daarmee begint jouw avontuur. Het is nu jouw taak om quests te voltooien om de stad te verbeteren, maar daarnaast is er nog veel meer te doen. Zo moet je onder andere jouw toegewezen boerderij onderhouden, op de boerderij dingen telen en maken, praten met de inwoners en dansgevechten aangaan met Ooblets.

Ooblets verzamelen via dansgevechten

Ooblets zijn rare wezentjes die je overal in Oob tegenkomt. Badgetown is namelijk een van de meerdere gebieden die je moet verkennen. Overal kom je andere Ooblets tegen en die moet je wel allemaal verzamelen. Het lijkt daarin redelijk op Pokémon met Gotta catch ‘em all. Echter werkt dat in Ooblets iets anders. Met jouw Ooblet ga je namelijk dansgevechten aan met andere Ooblets. Deze gevechten zijn kaartgevechten waarbij je eerder dan jouw tegenstander een bepaald aantal punten moet halen. Iedere Ooblet heeft ook zo zijn eigen unieke aanvalskaart en daarom is het altijd leuk om meerdere Ooblets te verzamelen. Per zet heb jij een bepaald aantal beats. Die beats zorgen ervoor dat je goed moet nadenken over welke kaarten je inzet, want elke kaart kost een bepaald aantal beats. Win jij het dansgevecht, dan kan je van de Ooblet waar je tegen speelde zijn zaadje krijgen. Het zaadje kan je dan vervolgens op je boerderij planten en laten ontkiemen.

Persoonlijk vind ik de dansgevechten een leuke variatie op de standaard gevechten die je normaal zou verwachten. Echter is het vrij simpel en wordt het helaas niet heel veel moeilijker naarmate je verder in het spel komt. Natuurlijk zijn er genoeg optionele gevechten die je kan vermijden, maar dat wil je niet doen, als je alle Ooblets wil verzamelen.

Quests en nog veel meer

In het begin voelen de dagen in Badgetown vrij lang aan. Je hebt op dat moment nog niet heel veel te doen behalve het ontdekken, materialen verzamelen, praten met inwoners en jouw boerderij onderhouden. Elk ding wat je doet kost een aantal punten van jouw stamina, wat je alleen door slapen of door iets te eten kan aanvullen. Algauw merk je dat jouw stamina de beperkende factor is om alles wat er maar te doen is te kunnen blijven doen. Daarbij zijn jouw zakken, waarin je jouw spullen bewaart, vrij beperkt en moet je dus goed opletten dat er wel plek is voor iets nieuws. Doordat je overal zo erg op moet letten, gaat het soms meer op werk lijken dan op een ontspannende game-ervaring.

De quests zijn eerst nog heel leuk en interessant, maar je merkt helaas wel dat het uiteindelijk steeds meer van hetzelfde wordt. De boerderij daarentegen bleef ik wel leuk vinden om te onderhouden. Als je later meerdere Ooblets hebt, dan kan je ze inzetten om acties te automatiseren zoals water geven. Met alles wat je dan hebt verbouwd op je land kan je dan nieuwe voorwerpen maken. Deze kan je dan gebruiken voor quests, dansgevechten of je verkoopt ze in jouw eigen winkel. Al met al is er heel veel te doen in Ooblets.

Rustgevende artstijl

Qua kleurgebruik is Ooblets vrij zacht. Het gebruikt namelijk geen hele felle kleuren, maar eerder pasteltinten. Daarbij zijn alle personages en de vele dingen in de wereld vrij simpel ontworpen. Dit doet echter geen afbreuk aan de game, want het past er uitermate goed bij. Door het kleurgebruik en het simpele ontwerp heeft de game een schattige en vrolijke uitstraling en krijg je echt het idee dat de game rustgevend kan zijn. Dit wordt versterkt door de bijpassende muziek, wanneer je rondloopt in de wereld. Tijdens de dansgevechten kan muziek niet ontbreken en ook daar is het absoluut zeer prettig om naar te luisteren.

Helaas zijn er nog wel wat bugs en is de framerate niet altijd even soepel. De laadtijden zijn soms aan de lange kant, wat hinderlijk kan zijn als je ontdekt dat je wat vergeten bent te pakken vanuit huis. Dan kan je natuurlijk weer op die laadtijden wachten. Gelukkig is Ooblets wel nog steeds in ontwikkeling en zal Glumberland updates blijven uitbrengen om de game te verbeteren. Het zou dus zeker kunnen dat de minpunten, die nu in de game zitten, er over een tijd uit zijn.

Conclusie

Ooblets is een leuke variatie op de bekende creature collectie-games gecombineerd met een life-sim. Met een prijs van €29,99 in de Nintendo eShop is het helaas wel wat te duur voor de staat waarin de game nu is. Je doet er dan wel zo’n 30 uur over om het verhaal uit te spelen, maar naarmate je verder in het verhaal komt, wordt alles wel wat eentoniger. Het zou mooi zijn als Glumberland in de komende updates aanpassingen maakt aan die eentonigheid en je meer stamina geeft per dag. Daarnaast zijn er nog wat bugs die opgelost moeten worden.

Daarentegen is Ooblets wel vermakelijk ondanks de negatieve punten. De dansgevechten zijn geinig bedacht, er is voldoende te ontdekken in de wereld en je boerderij onderhouden is plezierig. Al met al zou ik voor nu wachten tot er een paar updates zijn verschenen of de game tijdens een aanbieding aanschaffen. Het is namelijk wel een aanrader voor fans van life-sims, wanneer de game nog wat extra aandacht heeft ontvangen van Glumberland.

+ Geinige dansgevechten

+ Ontzettend veel te doen in Ooblets

+ Artstijl is vrij simpel met pasteltinten, maar geeft het een rustgevende uitstraling

+ Boerderij onderhouden is zeer vermakelijk

+ Genoeg Ooblets om te verzamelen

– Bugs

– Te weinig stamina voor alles wat er op een dag te doen valt

– Later in het verhaal worden de quests wat eentonig

– Prijs aan de hoge kant voor de huidige staat van de game; updates zullen volgen volgens ontwikkelaar Glumberland

DN-Score: 6,7