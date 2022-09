Ook dit liedje komt naar Just Dance 2023

Dans later dit jaar op drivers license van Olivia Rodrigo!

Eerder deze maand maakte Ubisoft tijdens de Ubisoft Forward op 10 september bekend dat we ook dit jaar weer aan de slag kunnen gaan met een nieuwe Just Dance. Die dag maakte we meteen kennis met een aantal liedjes van Just Dance 2023 en niet heel veel later werden er nog meer nummers aangekondigd. Gisteren was het ook weer zover, want toen werd drivers license van Olivia Rodrigo in een video getoond op het officiële YouTube-kanaal van Just Dance. Echter was dat niet de enige video die verscheen aangezien het is nu ook duidelijk dat Telephone van Lady Gaga Ft. Beyoncé, Physical van Dua Lipa en More van K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine allemaal een speciale versie gaan krijgen. Alle video’s die gisteren online zijn gezet kun je onderaan dit artikel bekijken.

In Just Dance 2023 dans je net zoals voorgaande jaren op de allerleukste nummers van dit moment. In het spel volg je zoals gewoonlijk de bewegingen op het scherm, die jouw Joy-Con of smartphone voor je registreert. In dit nieuwste deel kun je lekker jouw hele lichaam bewegen op onder andere Physical van Dua Lipa, CAN’T STOP THE FEELING! Van Justin Timberlake en Sweet But Psycho van Ava Max. Bovendien heeft de game dit keer weer een volledig nieuw uiterlijk gekregen en kun je samen met jouw vrienden online jullie dansmoves aan elkaar laten zien! Om dit nieuwste deel te vieren zullen er later ook gratis updates beschikbaar worden gesteld die onder andere nieuwe spelmodi en liedjes met zich meebrengen.