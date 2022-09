Mario Strikers: Battle League Football ontvangt tweede gratis update

Vanaf nu te downloaden!

Afgelopen juni verscheen Mario Strikers: Battle League Football voor de Nintendo Switch. Wij beoordeelden de game toen met een mooie 7,2. Op dat moment was het al duidelijk dat er de komende maanden meer content toegevoegd zou worden door middel van gratis updates. In de tussentijd is de eerste gratis update verschenen waarin Daisy en Shy Guy worden toegevoegd aan de game. Tijdens de Nintendo Direct van vorige week werd de tweede gratis update aangekondigd. Deze is zojuist verschenen, dus kunnen Switch-bezitters vanaf nu de update downloaden. Hiermee gaat de game naar versie 1.2.0.

In deze gratis update worden verscheidene dingen toegevoegd. Het gaat om de twee personages Pauline en Diddy Kong, een nieuwe uitrusting genaamd Tonuitrusting en als nieuw stadion het Kosmoscolloseum. Tevens is er aan het menu de modus Striker Rankings toegevoegd. Verder zijn er in versie 1.2.0 nog meer kleine aanpassingen gedaan om de gameplay te verbeteren. De volledige patch notes kan je in het Engels hier nalezen.

Keer jij vanwege deze update terug naar Mario Strikers? Of vind je dat de game nog steeds te weinig content biedt? Laat het ons weten in de reacties!