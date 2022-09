[Special] Een blikje achter de schermen bij EPOS

De hardwaremaker heeft een unieke, maar goede kijk op de ontwikkeling van audio-apparaten.

Tijdens afgelopen Gamescom konden wij kennis maken met één van de ontwikkelaars van EPOS. Het relatief nieuwe merk maakt flinke sprongen in de industrie van hoogwaardige geluidsapparatuur en de grootste reden hierachter is hun passie voor geluid en design. Tijdens ons gesprek konden we wat dieper ingaan in hoe EPOS als bedrijf kijkt naar headsets en om eerlijk te zijn is het bijzonder dat hun kijk zo uniek is.

Design waarbij aan alles wordt gedacht

Dat er aan alles wordt gedacht blijkt al aan alles qua het design van de producten. Zo wist de designer te vertellen dat hun visie is dat al hun producten zowel normaal gebruikt moeten kunnen worden als gaming producten zonder dat het opvalt. Veel gaming headsets hebben namelijk overduidelijk een bepaald publiek in gedachten. Denk bijvoorbeeld aan alle rgb-verlichting. Dit zul je niet zo snel gebruiken in een meeting met je werk (tenzij het een gamedeveloper is natuurlijk).

Een ander voorbeeld is hoe een headset die ook op smartphones werkt een mogelijkheid heeft om magnetisch op de headset geklikt te worden of er af te halen. Wanneer er geen microfoon zit, kun je een klepje er op doen waardoor het een nette headset wordt die ook in het alledaagse leven goed te gebruiken is zonder dat je open ingangen hebt of een microfoon er aan hebt.

Aangepast op oorschelpen

Technisch is dit ook een onderdeel van het design, maar ook dit is zo iets logisch maar iets wat bij alle verschillende merken die ik heb kunnen testen door de jaren heen niet is voorgekomen. Hierdoor vond ik het een eigen kopje waard. De speakers die aangepast zijn op je oorschelpen.

Niet alleen wordt er rekening gehouden met on-ear en over-ear headsets, nee het gaat verder dan dat. Zo is de vorm ovaal net zoals een oorschelp en loopt de speaker naar binnen toe. Je oren steken namelijk aan de achterkant verder uit van je hoofd dan aan de voorkant. Hierdoor is elk gedeelte van je oor even ver van de speaker af. Dit geeft weer een fijnere pasvorm en beter comfort.

BrainAdapt

Misschien wel het belangrijkste is de technologie die ze gebruiken. De zogenaamde BrainAdapt-technologie is het resultaat van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek was gericht op het feit dat we niet echt met onze oren luisteren maar met ons brein. Waardoor er bij slechte afstelling luistervermoeidheid kan ontstaan. Zeker bij langere gamesessies of bij eSports kan dit flink het verschil maken voor spelers.

Hoe ze het precies doen konden ze natuurlijk niet vertellen, maar ze gebruiken in elk geval één van de meest toonaangevende onderzoeksinstanties op het gebied van audio. Het Eriksholm Research Centre in Denemarken. Hier testen ze al hun designs op verschillende aspecten. Zo kan er onderzocht worden hoe effectief en efficiënt iemands brein luistert naar audio die uit hun apparatuur komt. Eén van de resultaten laat bijvoorbeeld zien dat bepaalde geluidsfrequenties voor meer of minder vermoeidheid en irritatie zorgen. Dit is onder andere te meten door de pupilgrootte te bekijken. Hoe kleiner ze zijn hoe beter de ervaring is voor spelers.

Dit heeft namelijk te maken met focus, oriëntatie en herkenning. De drie processen die het brein gebruikt om geluid te verwerken. Een goed voorbeeld die de designer kon geven is het concept surround sound. Technisch gezien horen we niet in surround, maar in stereo, we hebben namelijk maar twee oren. De reden dat we kunnen plaatsen waar het geluid vandaan komt is omdat geluid altijd beide oren bereikt. Er zit echter een bepaalde vertraging tussen de twee oren waardoor je hersenen de locatie kunnen plaatsen. Zo bestaat dus surround voor ons gevoel en kan dat met technologie nagemaakt worden.

Dit klinkt allemaal zo logisch, maar totaal gezien lijkt alleen EPOS naar zulke details te kijken waardoor het zeker een hoge potentie heeft in de toekomst.