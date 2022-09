Picross S8 komt deze maand naar de Nintendo Switch

Maak je klaar voor een hele stapel nieuwe Picross-spellen!

Vorige maand bracht ontwikkelaar en uitgever Jupiter naar buiten dat ze druk bezig waren met de ontwikkeling van hun nieuwste Picross-titel. Hoewel we toen nog amper iets wisten over de game is het inmiddels duidelijk dat Picross S8 bijna klaar is. Later deze maand, op 29 september, kunnen we namelijk aan de slag met het puzzelspel op Nintendo’s hybride console. Picross S8 zal voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank gaan.

In Picross S8 is het de bedoeling om cijfers als hints te gebruiken om op die manier een illustratie compleet te maken. Het nieuwste deel in de Picross S-serie bevat maar liefst 485 puzzels, welke zijn verdeeld over verschillende modi. Bovendien krijgen spelers toegang tot drie extra puzzels als je in bezit bent van Picross S4, Picross S5 en Picross S6. Ook voegt dit deel nog iets extra’s toe. Het is namelijk mogelijk om met maar liefst vier spelers tegelijkertijd op één Switch aan de slag te gaan met de vele verschillende puzzels die de game te bieden heeft. Gaat het jou lukken om al deze puzzels, alleen of samen, zo snel mogelijk op te lossen?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer.

Heb jij genoten van de vorige delen en staat Picross S8 nu ook op jouw verlanglijstje? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!