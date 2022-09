Ook HyperX is geschikt voor Nintendo gamers

Ook merken als HyperX kunnen nuttig zijn als je vooral of alleen maar op Nintendo-platformen games speelt.

HyperX, een onderdeel van HP, staat bekend om hun vele computer accessoires met mogelijk de bekendste, hun headset Cloud II. Echter voor als je vooral of alleen op Nintendo-platformen speelt, lijkt het vaak niet een merk wat geschikt is voor ons. Echter er zijn een aantal producten die zeker goed geschikt zijn. Tijdens een meeting met HyperX hebben wij een aantal van deze producten kunnen bekijken en ik wilde er een paar uitlichten. De Cloud Alpha Wireless, de gloednieuwe monitoren en de Cloud Mix Buds.

Cloud Mix Buds zijn perfect voor onderweg

De Switch heeft redelijk recent de update gehad om met Bluetooth oortjes verbinding te maken met een Switch. Echter deze functie kwam met een aantal mindere punten. Zoals de beperking aan hoeveelheid draadloze controllers en is de verbinding soms wat omslachtig. Het gaf echter een manier om zonder een speciale headset draadloos geluid te krijgen. De Cloud Mix Buds geeft je echter volledige vrijheid hierin. Deze kleine oortjes die qua vorm wat weghebben van AirPods Pro kunnen namelijk zowel met 2.4Ghz als Bluetooth verbonden worden met apparaten.

De 2.4Ghz verbinding kan in tegenstelling tot veel andere headsets ook op de Switch gebruikt worden aangezien het gebruik maakt van een adapter die een USB-C-aansluiting heeft. Deze kun je bovendien handig opbergen door hem in de USB-poort van het doosje te stoppen. De siliconen hoes die er bij geleverd wordt heeft hier bovendien ook rekening mee gehouden. Ze zijn wel wat duur met een prijs rond de 150 euro, maar het comfort van het product en de lange batterijduur van 10 uur (per keer opladen) is erg fijn. De case laad ze net als bij veel smartphone oortjes meteen op waardoor je zo’n 33 uur kan halen als alles volledig is opgeladen.

Een headset met echt 300 uur aan batterij

Wanneer je al langer met draadloze headsets werkt weet je dat de batterijduur soms best lang kan zijn. Zo’n 30 a 40 uur is tegenwoordig een redelijke standaard, maar de Cloud Alpha Wireless gaat hier net nog een stuk boven zitten. Met een batterijleven van 300 uur (en 4,5 uur oplaadtijd van 0% naar 100%) heb je hiermee verreweg de grootste batterij in een headset. Waar ik echter bang voor was is dat dit zou zorgen voor een te zware batterij en dus een zware headset. Wat dus langere speeltijden zou tegengaan en het doel van de batterij wat zou tegengaan.

Echter de headset is net iets meer dan 300 gram en voelt enorm comfortabel aan op het hoofd. De zachte kussentjes zorgen voor een fijnere fit dan menig andere headsets die ik heb kunnen testen. Helaas kon ik het geluid niet horen, maar HyperX staat hier wel altijd goed bekend om. Dus zeker als je niet al te vaak je spullen wilt opladen is dit een goede headset om eens naar te kijken. Helaas heeft die alleen geen Bluetooth of USB-C-adapter waardoor die alleen met een docked Switch kan werken.

Monitoren voor je docking station

Wanneer je beperkte ruimte hebt voor je gaming setup is een tv vaak net te groot voor je plek. Of wanneer je content maakt voor bijvoorbeeld YouTube of Twitch kan een monitor een perfecte manier zijn om je beeld op te tonen. Dit jaar heeft HyperX voor het eerst monitoren uitgebracht in twee formaten. De Armada 25 en 27 modellen hebben respectievelijk schermen van 24,5 en 27 inch en komen met een desk standaard in plaats van een voet. Je kunt ze dus alleen hangen aan een arm en niet zomaar neerzetten. Iets wat uniek is in de markt. Deze arm is ook los te koop en werkt met de meeste monitoren die VESA 75mm en 100mm afmetingen hebben aan om aan opgehangen te worden. Dit tot 32 inch en ongeveer 9kg in gewicht.

Naast het verschil in formaat is er nog iets anders aan de twee modellen. de Armada 27 heeft namelijk QHD resolutie en heeft HDR. Bovendien kan die 165Hz halen als refresh rate. De Armada 25 heeft maar Full HD, alleen heeft wel een refresh rate van 240Hz. Ieder dus met unieke kwaliteiten. Voor de Switch zul je echter genoeg hebben aan de Armada 25 (tenzij je een groter scherm wilt). Wij vroegen HyperX bovendien of er plannen zijn om de QHD schermen naar 25 inch monitoren te brengen (of 240Hz naar 27 inch) en dat is nog onbekend. Voorlopig is dit namelijk een nieuwe stap die eerst geëvalueerd gaat worden.

Natuurlijk hebben ze veel meer producten, maar deze drie sprongen er op Gamescom uit betreffende ook het mogelijke nut voor Nintendo-gamers.