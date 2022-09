De Splatoon-manga gaat verder na een korte stop

De manga gaat nu verder op het verhaal van Splatoon 3!

Sinds 2015 verschijnt er in het Japanse blad Coro Coro Comics een manga gebaseerd op Splatoon. Sindsdien zijn er al vele delen gekomen met de verhalen gebaseerd op Splatoon 1 en 2. In december 2021 werd er echter aangekondigd dat de manga voor nu zou stoppen. Al werd er wel gehint naar een vervolg, wanneer Splatoon 3 zou uitkomen. Op 15 september verscheen er in Coro Coro Comics het langverwachte vervolg van de Splatoon-manga. De mangaka is nog steeds Sankichi Hidenoya, die de manga al sinds de start maakt. Op dit moment is het nog niet duidelijk welk verhaal de manga zal volgen. Mogelijk zal het om het verhaal van de verhaalmodus van Splatoon 3 gaan, maar een origineel verhaal in de wereld van Splatoon 3 is ook mogelijk.

In Nederland is de Splatoon-manga in het Engels verkrijgbaar via uitgever Viz en te koop bij bepaalde winkels. Volg jij de Splatoon-manga al? Speel jij Splatoon 3 en ben je nu geïnteresseerd in de manga? Laat het ons weten in de reactie!