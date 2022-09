The Pokémon Company lijkt een hekel te hebben aan nuzlocke

Voormalig Nintendo Minute presentatoren geven inzicht op een vreemde pitch meeting.

Kit Ellis en Krysta Yang zijn de voormalige presentatoren van Nintendo Minute. In hun eigen podcast, de Kit & Kyra Podcast, hebben ze verteld over hoe The Pokémon Company achter de schermen reageerde op een idee dat het duo had. Ze hadden namelijk het idee om een Pokémon nuzlocke te streamen in een nieuwe Nintendo Minute. Het blijkt dat The Pokémon Company hier niet één goed woord over te zeggen had.

Dit is wat Ellis te zeggen had:

“Well, we have a great story to tell about this where we thought that this would be a fun idea for a Nintendo Minute video, so we pitched it to The Pokemon Company and said, ‘Hey, we would like to do a nuzlocke run, what do you think?’ ‘Here’s what we think’ – bam! So they said, ‘We consider this to be on the same level as using hacking’ – ROM hacks. Excuse me? This is just the style of playing a game that everybody can buy – there’s no hacking, you’re just playing the game. That was truly one of the more like, ‘wait what?’ responses.” Ellis

En dit is wat Krysta hierop te melden had:

“there were a lot of creators that played nuzlocke-style of Pokemon that got like erased from their creator program.” Nuzlocke challenges have been around with the Pokemon series for a significantly long time. These are self-imposed rules players put on themselves to increase the difficulty of the games. There is no hacking or external changing of the code. Krysta

Joe Merrick, de eigenaar van de Pokémon-site Serebii, heeft zich uitgelaten over dit onderwerp. Hij zegt namelijk reactie te hebben gekregen van The Pokémon Company over de woorden van Ellis en Krysta in hun podcast. Volgens Joe zou er óf een misverstand plaats hebben gevonden of het regelement is aangepast sinds de tijd dat het duo bij Nintendo in dienst was. Momenteel is er geen helder antwoord op de vraag of nuzlocke wel of niet mag, omdat de rectificatie niet erg duidelijk is.

Dismissing this saying I'm defending and whatnot just because you want to rage is so irrational.



The fact is, no content creator has been dismissed from any programme for doing simple Nuzlockes and TPCi has worked with many who have done them.



TPCi hasn't been against them — Joe Merrick (@JoeMerrick) September 18, 2022

Nuzlocke is een manier om Pokémon-spellen te spelen waarin je een nieuwe savegame start met twee regels. Als eerste, als een Pokémon faint, moet je hem vrijlaten. Ten tweede, een speler mag alleen de eerste Pokémon vangen die hij op een route tegenkomt, verder is vangen verboden.

Wat vind jij hier allemaal van? Spreekt The Pokémon Company de waarheid in hun rectificatie of is het een poging om verdere problemen te voorkomen? Laat het ons weten in de reacties!