Switch-versie Return to Monkey Island in beeld

Bekijk gameplaybeelden van de Nintendo Switch-versie.

Return to Monkey Island, het vervolg op de bekende point-and-click-game Monkey Island 2 LeChuck’s Revenge, werd onlangs tijdens de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase aangekondigd voor de Switch. Vanaf vandaag is de game verkrijgbaar en hieronder hebben we gameplaybeelden voor je specifiek van de Nintendo Switch-versie. Tevens kun je hieronder de launchtrailer van het spel bekijken.

In Return to Monkey Island kruipen we weer in de huid van Guybrush Threepwood. Het verhaal van de game speelt zich velen jaren na het einde van Monkey Island 2 LeChuck’s Revenge af. Als Guybrush zul je melee island weer verkennen dat nu onder het management valt van nieuwe leiders die oude vrienden en nieuwe gezichten onder druk hebben gezet. Op dit eiland zul je weer talloze puzzels oplossen en in allemaal bizarre en hilarische situaties terechtkomen.

Ga jij aan de slag met deze gloednieuwe Monkey Island-game? Laat het ons vooral weten in de reacties!