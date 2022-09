Schrijf je nu in bij E-Grounds voor aankomende competities!

De strijd aan in games als Fortnite, Valorant, League of Legends en Rocket League!

Het is zover, de pre-registraties zijn begonnen bij E-Grounds. Je kunt je aanmelden en een team aanmaken met vrienden, familie of collega’s, of je aansluiten bij een al bestaand team. Doe je mee? Dan kun je vanaf 26 september gratis meespelen in ladder matches in een competitie naar keuze. Je kunt je hier inschrijven. Registreren kan tot en met 25 september. Wil je er meer uit halen? Dan kun je ook een abonnement nemen van €4,99 per maand om bijvoorbeeld te promoveren naar een hogere competitie.

Naast dat je nu kunt registreren is ook de E-Grounds companion app gelanceerd die je kunt downloaden in de Apple App Store en de Google Playstore. Hierin vind je speelgeschiedenis, wedstrijdschema’s en kun je behaalde resultaten doorgeven.

E-Grounds biedt een mogelijkheid en uitdaging in competitief gamen. Zoals je kunt zien in de aankomende competities start alles op lokaal niveau en speel je tegen mensen uit de omgeving. Maar mocht je goed zijn of meer uitdaging zoeken dan kun je omhoog werken naar regionaal of zelfs nationaal niveau.

Omdat het allemaal wat nieuw is biedt E-Grounds competities aan in de free-to-play games Fortnite, League of Legends, Valorant en Rocket League. Zoals eerder vermeld kun je een team maken met vrienden, collega’s of familie, maar je kunt je ook prima bij een ander team aansluiten en zo nieuwe vrienden maken.

Wat vindt je van het nieuws? E-Grounds biedt voor ons kleine kikkerlandje een mogelijkheid om een stempel te drukken op competitief gamen, maar misschien heb je er een andere kijk op? In ieder geval het bekijken waard.