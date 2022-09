[Review] Time on Frog Island – Ruilen met kikkers

Twee maanden terug is Time on Frog Island uitgekomen, maar is het leven tussen de kikkers echt zo fantastisch?

Afgelopen jaar werd bekend dat Time on Frog Island, toen nog bekend als Trading Time, naar onder andere de Switch zou komen. Deze game is gemaakt door ontwikkelaar Half Past Yellow en uitgegeven door Merge Games. Inmiddels is deze game al even uit, en wij hebben de kans gehad om hem uit te proberen. Is deze game, waarbij je leeft tussen kikkers, een top of een flop? Je leest het in deze review.

Het leven als een schipbreukeling

In dit spel speel jij als kapitein van een schip. Echter houdt jouw schip het niet heel lang vol; je komt namelijk terecht in een storm, waardoor deze zwaar beschadigd raakt. Gelukkig is er een eiland in de buurt waar je strandt. Zodra je wakker wordt, zie je pas hoe je schip eraan toe is. Deze moet natuurlijk zo snel mogelijk gemaakt worden. Aan jou de taak om uit te zoeken hoe je dit kunt doen.

Zodra je het eiland oploopt, zie je dat de bewoners van dit eiland allemaal kikkers zijn. De eerste bewoner die je tegenkomt is bijvoorbeeld een artiest. Deze schilder heeft echter jouw plant, waar je onwijs gehecht aan bent; je wil deze dan ook snel terug. Om deze plant terug te krijgen, moet je echter een ander voorwerp hiervoor teruggeven. Er verschijnt een denkwolkje boven het hoofd van deze schilder met een fles; je moet deze dus zoeken en ruilen voor de plant. Dit typeert eigenlijk het hele spel; om het ene voorwerp te krijgen, of om iets gedaan te krijgen, moet je continu opzoek naar andere voorwerpen en deze inruilen. Echter gebeurt dit nooit met spraak, maar alleen met denkwolkjes. Daarnaast zijn er regelmatig momenten waarbij je eerst met drie andere kikkers moet ruilen, voordat je het uiteindelijke voorwerp te pakken hebt.

Speel op je eigen tempo

Hoewel het hoofddoel is om jouw schip te repareren, is dit zeker geen verplichting. Je kunt namelijk lekker rustig aan doen. Heb je zin om voorwerpen te ruilen, kun je dat doen. Heb je echter zin om het eiland te verkennen? Ga je gang. Het eiland is namelijk een stuk groter dan ik in eerste instantie had verwacht. Soms moet je ook wel een dag wachten, aangezien kikkers de tijd nodig hebben om bruggen naar nieuwe gebieden te maken. Daarnaast heb je ook nog genoeg tijd om bijvoorbeeld te vissen, gewassen te verbouwen of om je eigen huis te maken.

Hoewel het tot nu toe allemaal positief klinkt, zijn er, in mijn ogen, ook genoeg negatieve aspecten aan deze game. Zo wordt het ruilmechanisme op een gegeven moment redelijk saai. Je blijft hierbij telkens hetzelfde doen, waardoor het heel herhalend wordt. Daarbij moet je ontzettend veel van de game onthouden. Het eiland is gigantisch groot, maar je hebt bijvoorbeeld geen beschikking over een kaart. Ook heb je op een gegeven moment onwijs veel dingen die je moet ruilen, alleen er is geen lijst beschikbaar met wat je nog nodig hebt. Dit zorgt er in mijn ogen voor dat je onnodig heel veel dingen moet onthouden. Verder zie je onwijs weinig verhalende elementen terug in het spel.

Een pareltje om te zien

Grafisch ziet de game er schitterend uit. De game ziet eruit als een prentenboek en het loopt onwijs soepel. Ook zitten de animaties goed in elkaar. Verder doet het geluid wat het moet doen. Het heeft vrolijke deuntjes, maar heeft verder weinig. Tijdens de gesprekken praten de kapitein en de kikkers in een vreemd onverstaanbaar taaltje, waardoor het echter soms wat lastig is om precies uit te vinden wat je nou moet doen. Echter zorgt dit natuurlijk weer voor een extra puzzelelement.

Conclusie

Time on Frog Island is zeker een vermakelijk spel. Het doel is om constant voorwerpen te ruilen met kikkers, wat echter op een gegeven moment wel herhaaldelijk kan aanvoelen. Verder is het heerlijk dat je alles op je eigen tempo kunt doen. Ook is er naast de hoofdmissies nog genoeg wat je kunt doen. Je kunt vissen, gewassen verbouwen, je eigen huis bouwen, enzovoorts. Mocht je je afvragen of dit spel zijn prijs à €24,99 waard is, is mijn antwoord echter nee. In mijn ogen wegen de nadelen net wat zwaarder dan de voordelen, waardoor er voor mij wat te veel frustraties ontstaan.

+ Je kunt alles op je eigen tempo doen

+ Grafisch ziet de game er net uit

+ De game kan zeker vermakelijk zijn, maar….

– … door constant dezelfde acties uit te voeren kan het herhaaldelijk aanvoelen

– Je moet onwijs veel dingen onthouden

– Weinig verhalende elementen

DN-Score: 6,0