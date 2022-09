PowerWash Simulator komt naar de Nintendo Switch

Tijd voor een grote schoonmaak!

Afgelopen juli verscheen er een nieuwe simulatiegame voor de Xbox Series S|X, Xbox One en pc. PowerWash Simulator werd goed ontvangen, omdat het enorm ontspannend is. Nu hebben uitgever Square Enix Collective en ontwikkelaar Futurlab aangekondigd dat de game ook naar de Nintendo Switch en PlayStation 4 en 5 gaat komen. Switch-bezitters zullen dus later dit jaar aan de slag kunnen met deze game.

In PowerWash Simulator draait alles natuurlijk, zoals de naam al suggereert, om powerwashing. Lekker vanuit je luie stoel zonder moe te worden alles schoonmaken. Denk bijvoorbeeld aan het wassen van een huis of een auto. Nog belangrijker, geen stress om de tijd of niet-werkende apparatuur. Het hele spel is zo ontspannend mogelijk.

Lijkt deze simulatiegame jou wat? Laat het ons weten in de reacties!