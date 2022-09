De 25 beste Nintendo 64 games?

Lijstjes zijn leuk, maar iedereen heeft er een mening over. Wat vind jij?

De lijstjes tijd barst meestal pas echt los in december, maar zodra de herfst begint gaat het soms toch al kriebelen. IGN deelde namelijk dit weekend al hun meest favoriete Nintendo 64 games. Zij hadden hier een aantal criteria voor opgesteld. De games moesten bijvoorbeeld zowel toen als nu goed speelbaar zijn. Mario Kart 64 ziet en speelt in onze herinnering misschien als een zonnetje, maar is dat vandaag de dag ook nog zo?

Daarnaast hebben zij besloten om games die er toen al beter uitzagen op een andere console niet mee te nemen in de lijst. IGN noemt dan als voorbeelden Rayman 2 of Resident Evil 2. Hieronder volgt de lijst die door hen is samengesteld.

25. Banjo-Tooie

24. Pokemon Stadium 2

23. Blast Corps

22. Space Station Silicon Valley

21. Beetle Adventure Racing

20. 1080° Snowboarding

19. WWF No Mercy

18. Mario Kart 64

17. Diddy Kong Racing

16. F-Zero X

15. GoldenEye 007

14. Mario Party 3

13. Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber

12. Mario Golf

11. Pokemon Puzzle League

10. Star Wars: Rogue Squadron

09. Wave Race 64

08. Super Smash Bros.

07. Paper Mario

06. Star Fox 64

05. Perfect Dark

04. Banjo-Kazooie

03. The Legend of Zelda: Majora’s Mask

02. Super Mario 64

01. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Ben jij het hiermee eens? Mis jij Nintendo 64 games (ik wel namelijk). Hoe zou jouw lijst eruit zien?