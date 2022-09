Moncage verschijnt volgende week

Puzzelen met een bijzondere kubus!

In 2020 schreven wij al dat het puzzel avonturenspel Moncage speelbaar zou gaan worden op de Nintendo Switch. Een releasedatum was toen nog niet bekendgemaakt, maar daar is verandering in gekomen. Het spel komt ook al sneller uit dan je denkt! X.D. Network en Optillusion geven 22 september als releasedatum, dat is dus volgende week al.

In het spel ga je op onderzoek uit in een bijzondere kubus dat parallelle werelden met elkaar verbindt door optische illusies. Zo zie je in de ene hoek een verlaten eiland en zie je ergens anders een oude fabriek. Moncage zal tot en met 28 september afgeprijsd zijn tot €13,49. Daarna zal het spel te koop zijn voor €14,99. Ga jij volgende week aan de slag met dit puzzelspel? Laat het ons weten.