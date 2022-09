Lanceertrailer van Little Orpheus uit

Beleef een groots avontuur in Little Orpheus

Little Orpheos is een nieuw side-scrolling 2D platformer waar Switch-bezitters deze week mee aan de slag konden. De game is op de Apple Arcade al een tijdje uit en werd positief ontvangen. Afgelopen maand werd al bekend dat het spel op 13 september zou verschijnen nadat het spel werd uitgesteld vanwege de conflicten in Oekraïne.

In Little Orpheus kruip je in de huid van Ivan Ivanovich. Een kale held die de meest bizarre werelden verkend. In de game vecht je tegen de onmenselijke stam van de Menkv. Bekijk hieronder in de lanceertrailer wat je kunt verwachten van het spel.