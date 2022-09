[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 38

Ben jij benieuwd welke games volgende week uitkomen? Lees dan mee!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Potion Permit

Verschijnt op: 22 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Potion Permit is een rustgevende life-simulator waarin jij alchemist speelt uit de grote stad. Het is jouw taak om inwoners te genezen als ze ziek zijn, maar aangezien je uit de grote stad komt vertrouwen ze je allerminst! Verzamel ingrediënten, brouw potions en laat de lokale bevolking zien dat je er bent om hun te helpen. Raak bevriend met de lokale bevolking, verbeter je kliniek en het dorp. En heb je een dag vrij? Ga dan vissen of ontdek rustig de prachtige wereld van Moonbury.

OneShot World Machine Edition

Verschijnt op: 22 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

OneShot is nogal een eigenaardige adventure game. Het hoofdpersonage van de game is Niko, een kind van een andere wereld dat per abuis in de wereld van OneShot terecht is gekomen. Ze hoort daar niet thuis, maar heeft toch de taak gekregen om licht te brengen in een verduisterde wereld. Dat doet het echter niet alleen, aangezien jij (jij als in JIJ) de taak hebt gekregen Niko te begeleiden. En wat hier ook aan de hand is blijft niet binnen de perken van het game scherm…

The Diofield Chronicle

Verschijnt op: 22 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

The Diofield Chroncile is een tactische RPG die het verhaal verteld van een legendarische groep huurlingen. Het speelt als een combinatie tussen turn-based én real-time gevechten. Het draait om de strijd tussen de Rowetale Alliance en de Trovelt-Schoevian Empire. Het koninkrijk Alletain staat daar tussenin. Verder speelt de game zich af in een wereld waar elementen uit de middeleeuwen alsmede de moderne tijd samenkomen. Het is aan jou de taak om Alletain te beschermen.

Wat verder verschijnt in de week van 19 tot en met 25 september:

19 september 2022: Return to Monkey island – €24,99

19 september 2022: Jack Move – €19,99

20 september 2022: Amnesia: Memories – €49,99

20 september 2022: Amnesia: Later x Crowd – €49,99

21 september 2022: Learn & Play: Dino Coloring – €4,99

22 september 2022: SongPop Party – €19,99

22 september 2022: Beacon Pines – € 19,99

22 september 2022: No Place for Bravery – €19,99

22 september 2022: SpiderHeck – €14,99

22 september 2022: Drift King – €19,99

22 september 2022: Moncage – €14,99

22 september 2022: Camped Out! – €19,99

22 september 2022: Birfia – €2,99

22 september 2022: Puzzle Battler! Mirai – €7,97

22 september 2022: Slice – €4,99

22 september 2022: Piofiore: Episodio 1926 – €49,99

22 september 2022: Alter World– €4,99

23 september 2022: DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms – €39,99

23 september 2022: Prodeus– €24,99

23 september 2022: Shovel Knight Dig– €24,99

23 september 2022: Draw and Color: Kawaii – €12,99

23 september 2022: Roard of Revenge – €4,99

23 september 2022: Blaloon Blalympia 2 – €9,99

23 september 2022: Car Mechanic Pinball – €4,99

