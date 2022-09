Hilarische RTS-game Warpaws aangekondigd voor de Switch

De ultieme strijd tussen honden en katten komt in 2023 naar de Switch

Honden en katten wie houdt nou niet van deze schattige en gezellige huisdieren? Hoewel mensen deze beesten al decenia lang met veel liefde in huis nemen, houden de twee diersoorten lang niet altijd van elkaar. Dat blijkt ook maar weer eens in Warpaws, een nieuwe RTS-game van ontwikkelaars: Slipgate Ironworks en 2B Games. In deze humoristische en cartooneske game vechten honden en katten het tegen elkaar uit, met allerlei op de tweede wereldoorlog geïnspireerde wapens. Dit absurde spel werd aangekondigd middels een geniale trailer, die hieronder is te bekijken, en moet ergens in 2023 verschijnen.

In Warpaws zal jij goed moeten kiezen welke eenheden je op het juiste moment inzet. Op deze manier zal jij ervoor zorgen dat jouw favoriete huisdieren deze gevaarlijke oorlog overleven. De game bevat naast een online multiplayer ook een singleplayer, welke boordevol zit met grappige geanimeerde cutscenes.

Ben jij meer een honden of een katten mens? En ga jij in 2023 ook aan de slag om met deze aparte en humoristische RTS? Laat het ons vooral weten in de reacties!