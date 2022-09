[Gerucht] er komen mogelijk drie nieuwe spelmodi naar Salmon Run in Splatoon 3

Volgens een bekende dataminer komt er binnenkort extra content naar deze populaire PVE-modus

Splatoon 3 is nu net een week uit en de game wordt al met veel lof ontvangen door zowel fans als critici. Onze eigen Alice vond de game ook “Splat-tastisch” en beloonde deze kleurrijke verf shooter dan ook met een welverdiende 8,7! Lees hier meer over haar verdere bevindingen. Hoewel het spel vele vernieuwingen en (quality of life) verbeteringen met zich meebrengt is er één spelmodus die relatief weinig is veranderd vergeleken met Splatoon 2. Ik heb het natuurlijk over de PVE-modus Salmon Run.

Maar als we de welbekende dataminer OatmealDome mogen geloven, dan lijkt daar binnenkort verandering in te komen. Op Twitter beweert hij namelijk dat er binnenkort drie nieuwe spel-modi naar Salmon Run komen, genaamd: “Pair”, “Underground” en “Contest”.

Small note: these “modes” could also be occasional events like Big Run. — OatmealDome (@OatmealDome) September 16, 2022

“Pair” en “Underground” zouden zelfs hun eigen titels en pay grades bevatten. Daarnaast zou Underground ook hogere quota’s per golf krijgen. OatmealDome geeft in een tweede reactie tweet ook aan dat de door hem genoemde spelmodi eventueel ook zeldzame evenementen zouden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de Big runs, die nu al plaatsvinden.

Hoewel het natuurlijk heel interessant klinkt dat er nieuwe speelstanden en/of evenementen naar Salmon Run komen wil ik nogmaals benadrukken dat er nog niets officieel is bevestigd. Laten we dit nieuws daarom dan ook met een klein korreltje zout nemen.

Heb jij al veel Salmon Run gespeeld in Splatoon 3? Of ben jij, zoals ik, eerst nog even rustig de singleplayer aan het doorspelen? Laat het ons hieronder vooral weten in de reacties!