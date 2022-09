Eerste gameplaybeelden Octopath Traveler II

Bekijk hier enkele gameplaybeelden van deze prachtige game!

De allereerste gameplaybeelden van Octopath Traveler II zijn verschenen. Tijdens een presentatie tijdens de 22 Tokyo Game Show liet Square Enix de eerste beelden van de game zien. Hieronder kun je zo’n 20 minuten aan gameplay bekijken. De beelden starten zo ongeveer rond het 5de uur van de video. Let wel, omdat het hier om beelden van de Tokyo gameshow gaat zijn de beelden in het Japans.

In Octopath Traveler II ontmoet je weer 8 nieuwe figuren, elk met zijn eigen verhaallijn. Het speelt zich dit keer af in de wereld van Solistia, en de nieuwe personages, vaardigheden en storyline zorgen voor een nieuwe ervaring die zowel nieuwe als oude spelers zal aanspreken. De stijl is nog steeds de prachtige combinatie van 2D en 3D die je gewend bent, dus het belooft weer een visueel en verhalend spektakel te worden. De game komt op 24 februari 2023 naar de Switch.