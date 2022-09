Ontvang de Lucario van Ash via een event in Pokémon Sword & Shield

Deze code is de komende twee weken nog te verzilveren!

Om het Pokémon Masters Tournament uit de anime Pokémon te vieren, worden alle Pokémon uit het team van Ash beschikbaar gemaakt in Pokémon Sword en Shield. Tijdens dit event kun je de code(s) invullen om zijn Pokémon aan je spel toe te voegen. De code voor de Sirfetch’d van Ash is nog geldig tot 22 september. De code daarvan is H1SSATSUNEG1. De code van Lucario is HAD0UW0CATCH en zal de komende twee weken bruikbaar blijven.

Het monster zal level 80 zijn bij ontvangst. Hij bezit de moves Aura Sphere, Bullet Punch, Reversal en Steel Beam. De ability van dit Pocket Monster is Inner Focus.

Volg deze stappen om deze Pokémon de jouwe te maken in-game:

Start ten eerste Pokémon Sword of Shield op, klik daarna op ”Mystery Gift” in het menu dat je met de X-knop oproept. Ga vervolgens naar ”Get a Mystery Gift”, gevolgd door de volgende actie namelijk ”Get with Code/Password” aanklikken. Vul de code HAD0UW0CATCH in, hierna is Ash’ Lucario van jou. Vergeet het spel niet op te slaan!

Heb jij de Pokémon Masters Tournament anime gezien of ben je van plan die te gaan bekijken? Laat het ons weten in de reacties!