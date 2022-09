Mega Man Battle Network Collection krijgt online functies

Deze game wordt in 2023 uitgegeven!

De game Mega Man Battle Network Collection, die in 2023 naar de Nintendo Switch komt, kreeg ook de nodige aandacht tijdens de Tokyo Game Show, waarbij online support werd aangekondigd voor de collectie. Voor we verder praten over deze toekomstige collectie, welke Mega Man-spellen komen er eigenlijk in te zitten? We zetten ze hieronder nog eens voor je op een rijtje.

Mega Man Battle Network

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Battle Network 3 White

Mega Man Battle Network 3 Blue

Mega Man Battle Network 4 Red Sun

Mega Man Battle Network 4 Blue Moon

Mega Man Battle Network 5 Team Protoman

Mega Man Battle Network 5 Team Colonel

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar

En dan nu over de online support. De game zal dus geen simpele port worden. Naast online gevechten zou het ook mogelijk zijn om chips met elkaar te ruilen. Naast deze aankondigingen is er ook bekend gemaakt dat het mogelijk is volledig ingesproken 3D MegaMan.EXE hulp te krijgen, welke je gids zal zijn door het game selection scherm en de gallerij.

