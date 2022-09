Drie nieuwe SEGA Mega Drive-games nu beschikbaar voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden

Bekijk de drie spellen hier in een video van Nintendo!

Volgende maand is het alweer een jaar geleden dat het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket uitkwam. Sindsdien zijn er verschillende DLC aan het pakket toegevoegd, maar natuurlijk ook extra Nintendo 64- en SEGA Genesis-spellen. Vandaag is het dan eindelijk zover want Switch-bezitters kunnen weer aan de slag met drie andere SEGA Genesis-games. Zo kunnen leden vanaf nu ook de titels ALISIA DRAGOON, Beyond Oasis en Earthworm Jim spelen.

Ben je benieuwd hoe deze drie spellen eruitzien? Neem dan een kijkje naar onderstaande video.

Welke SEGA Mega Drive-games zie jij graag nog verschijnen op deze service? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!