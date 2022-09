Disney Dreamlight Valley heeft een nieuwe update, lees de patch notes hier

Magisch sprankelende aanpassingen!

Disney Dreamlight Valley heeft zich een weg gebaand naar de Nintendo Switch. Voor degenen die deze nieuwe game nog niet kennen, lees dan onze hands-on. Er stond een update voor het spel op de planning waarvan de verwachte datum 15 september was, dit hebben ze waargemaakt en de update is nu uitgebracht. Alle veranderingen die aan het spel gemaakt zijn kan je hieronder lezen.

Veranderingen aan de balance

Aangepassing aan de spawn rates en loot tables voor sparkling buried items.

Respawn timer verlengd.

Verminderd aantal minimale en maximale sparkling items die gespawned kunnen worden per bioom.

Dream shards toegevoegd aan de loot table.

Elk sparkling buried item kan nu een Night of Dream shard bevatten.

Flowers verwijderd van loot tables.

Dream shards toegevoegd aan de loot table voor wanneer critters iets ”lekker vinden”.

Verlaagde kans op coal droppings.

Verhoogde kans op dream shard droppings.

Bugfixes

Error #7 opgelost waarbij spelers die de ”well fed” buff hadden vast kwamen te zitten in een laadscherm.

Account desynchronisatie bij de Epic Games Store verholpen.

Desynchronisatie door latency is niet langer een probleem.

Onlineverbinding herpakken is verbeterd.

Founders Pack’s beloning sterker gemaakt, betere accuracy en missende beloningen.

Lettertype groter gemaakt op Nintendo’s hybride console.

Menu laadsnelheid verhoogd.

Waarschijnlijkheid van crashes verminderd op Nintendo Switch, betere optimalisatie volgt in komende updates.

Quest items in Scrooge Mcduck’s store werkten niet, nu wel.

The Shy Little Robot-quest had een probleem, die is nu verholpen.

A House Fit For A Duck-quest had een benodigd item die op de verkeerde plek aan je gegeven werd, dit is opgelost.

Bloempotten in Scrooge Mcduck’s Grand Re-opening gerepareerd.

Probleem waarbij quest items vast bleven haken in de Mystical Cave op het strand verholpen.

Fishing Expedition-quest werkte niet als je inventory vol zat, nu wel.

De Memory Shard verscheen op een onbereikbare plek, dit is niet langer zo.

What Home Feels Like-quest had een probleem, als je deze quest al hebt geprobeerd kun je alsnog de goede beloning innen bij het einde van de quest.

Fout in het spel waarbij chests in huizen verdwenen als je een nieuwe kamer plaatste is verholpen.

Probleem waarbij spelers onzichtbaar werden met bepaalde kleding is niet langer aanwezig in het spel.

Sommige beloningen uit Star Path gaven je toegang tot plekken in de game waar je nog niet hoorde te komen, dit is aangepast.

Friendship Reward-quest had een probleem waarbij hij onzichtbaar werd, hij is weer zichtbaar.

Probleem waarbij de speler niet in de oven van Remy kon koken is verholpen.

Miguel Motif aangepast.

De 15 september-update is nu verkrijgbaar voor alle Nintendo Switch-gebruikers. Heb jij dit spel al gespeeld? Zo ja, wat is je mening over deze game? Laat het ons weten in de reacties!