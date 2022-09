[Special] Interview met Shiro Maekawa, regisseur van Rune Factory

Tijdens Gamescom konden we met de regisseur van Rune Factory praten. Zo ook over de toekomst en de wens om Rune Factory 3 te remaken.

Rune Factory is de afgelopen jaren weer terug van weggeweest. Na een hiatus van 7 jaar verscheen in 2019 een remake van het vierde deel en in 2021 het vijfde deel (2022 voor Europa). Tijdens Gamescom konden wij met de regisseur van de serie, Shiro Maekawa, praten en vroegen hem vele dingen. Zeker na de afgelopen Nintendo Direct waarin een remake van Rune Factory 3 en een nieuw deel werd aangekondigd, is het een leuk inzicht in de ontwikkeling van de games.

DN: Bedankt voor de mogelijkheid voor dit interview, om te beginnen. Zou u een kleine introductie kunnen geven over uzelf en de rol binnen het team?

SM: Ik ben Shiro Maekawa en ben binnen de Rune Factory-serie de hoofdregisseur.

DN: Voor hoelang bent u al onderdeel van het Rune Factory team?

SM: Dat zou zo’n vier jaar geleden zijn.

DN: Dus zo rond de ontwikkeling van de Rune Factory 4 remake?

SM: Ja dat klopt.

DN: Hoe was het om met een team terug te keren naar een serie die toen al bijna tien jaar dood leek te zijn?

SM: Zoals je zegt was het een redelijk lange tijd tussen de verschillende games. Dit lag aan verschillende factoren. Zo moesten we kijken naar de timing, geld ophalen voor de ontwikkeling en speelde de developer wisseling een rol. Doordat de vorige ontwikkelstudio niet meer bestaat hadden we ook geen originele brondata meer waardoor het langer duurde. Dus het was lastig om te beginnen met een remake, maar we zijn blij dat het gelukt is.

DN: Rune Factory 5 is de eerste game in de franchise voor HD systemen. Hoe heeft dit de ontwikkeling beïnvloed?

SM: Kortgezegd was Rune Factory 5 de eerste titel die op deze manier in 3D gemaakt was. Zeker het overstappen van top-down naar volledig 3D gaf veel extra werk. Zo moesten we meer details toevoegen aan de modellen. Niet alleen met personages en hoe ze op de omgeving reageren, maar ook de wereld zelf. Doordat de wereld vanuit een andere hoek gezien werd moesten we hier veel tijd aan besteden. Veel meer dan bij Rune Factory 4 Special.

DN: Heeft deze verandering er voor gezorgd dat er mechanics toegevoegd konden worden die in de vorige titels niet konden?

SM: Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar echt profijt gehad van de mobiliteit van de personages. Door de extra input mogelijkheden van de controllers hebben we net wat meer opties hadden dan wat we in 2D konden doen.

DN: Rune Factory 5 kwam ongeveer een jaar later uit in het westen dan in Japan. Nu is dat redelijk zeldzaam tegenwoordig. Zijn er voor toekomstige titels plannen om dit gat te verkleinen? Vooral omwille van spoilers.

SM: Ik begrijp natuurlijk de wens van de westerse spelers om het spel zo snel mogelijk te kunnen spelen en we doen er zeker alles aan om het verschil tussen de lanceringen zo kort mogelijk te maken. Rune Factory heeft echter veel tekst. Het vorige spel had iets van 1.6 miljoen symbolen die elk vertaald moesten worden wat enorm veel tijd kost. We hopen echter dat het korter wordt in de toekomst. Een gelijktijdige release kunnen we helaas niet beloven.

DN: Oke op dezelfde voet kijkende naar de toekomst, wat is het volgende voor de serie. Is er nog een remake op komst of kijken jullie meer naar een nieuw deel of zelfs spin-offs?

SM: We kunnen hier natuurlijk niet veel over kwijt, maar intern hebben we zeker gekeken naar wat we willen doen. We zijn bezig met wat projecten, maar hier kan ik nog niet over uitweiden. Maar hopelijk kunnen we hier binnenkort meer over kwijt.

DN: We begrijpen dat natuurlijk volledig, maar wat zou uw persoonlijke voorkeur zijn voor een remake binnen de serie en waarom die titel?

SM: Dat is een lastige vraag, ik ben zelf namelijk een grote fan van de serie en ze verdienen het allemaal. Maar als ik kijk naar mijn persoonlijke favoriet zou het Rune Factory 3 zijn. Dus als ik het voor het zeggen had zou het Rune Factory 3 worden.

DN: Maar wat als de volgende titel een nieuwe game wordt? Zou er dan een feature of mechanic zijn die u echt graag aan de game zou willen toevoegen. Eén waarvan u denkt dat moet er in.

SM: Eén van de dingen die ik enorm graag wil toevoegen is de mogelijkheid om met een date op pad te gaan en dan samen er op uit te trekken. De horizon tegemoet rijden met je geliefde als het ware.

DN: Enorm bedankt voor uw tijd en we kijken uit naar de toekomst van de serie.