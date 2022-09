Reggie hoopt op een ‘cloud based’ Nintendo console

Reggie, de baas van Nintendo of America heeft zo zijn ideeën over Nintendo's volgende console.

De website Fanbyte mocht een interview afnemen met Reggie Fils-Aime, de voormalige baas van Nintendo of America. Er werd hem de vraag gesteld, wat zijn visie zou zijn over een volgende Nintendo console. Hoewel het begon met een politiek correct antwoord, kreeg het gesprek toch een verrassende wending.

Reggie Fils-Aime loofde Nintendo eerst om het steeds opnieuw uitvinden van de game-console. Een concreet voorbeeld was het succes van de Wii, waarbij veel nieuwe gamers werden aangetrokken door de eenvoudige bewegingsbesturing. Echter kwam ook de Wii-U ter sprake. Volgens Reggie was er gewoon geen interesse in het product, maar had de console wel innovatieve waarde.

Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit en zou de voormalige baas van Nintendo of America graag naar gamen via de cloud willen gaan. Er zijn dan geen fysieke consoles meer nodig, alleen een goede internetverbinding. Eigenlijk op de manier zoals Microsoft, maar dan compleet zonder console. Alles zou dan via internet moeten gaan. Op dit moment vindt hij het overigens nog te vroeg voor deze stap. Er is op veel plekken in de wereld namelijk nog geen stabiele verbinding. Hij verwacht zelf dat het nog zeker drie tot vier jaar zal duren, voordat iedereen goed verbonden zal zijn met het internet.

Op wat voor soort nieuwe Nintendo console hoop jij?