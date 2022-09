Dit zijn de Nintendo eShop-aanraders van augustus

Welke games uit augustus heb jij gemist en zijn juist de moeite waard?

Iedere maand selecteert Nintendo zelf een aantal (indie)games die de moeite waard zijn. In de maand augustus waren er genoeg aanraders op de Nintendo Switch.

Hebben jullie Kirby’s Dream Buffet bijvoorbeeld al geprobeerd? Het is echt één grote chaos, maar wel ontzettend leuk. Daarnaast vond ik South of the Circle echt een ondergesneeuwde game. De grafische stijl vind ik erg mooi en het verhaal zit goed in elkaar. Als je van mooie indiegames houdt, mag je deze echt niet overslaan. Ik zou hem misschien voor nu in je favorieten zetten en wachten op een Nintendo eShop sale. Deze game zal daar vast een keer in worden meegenomen.

Naast deze twee voorbeelden zijn er nog een aantal andere aanraders die Nintendo voor jullie op een rijtje heeft gezet. Het gaat hier dus om games die in augustus zijn uitgekomen. Wil je liever iedere week op de hoogte blijven van alle releases? Dan kun je natuurlijk ook even naar onze Release Radars gaan.