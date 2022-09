LEGO Bricktales verschijnt op 12 oktober

Speel door verschillende biomen terwijl je bouwt en puzzels oplost!

Afgelopen maand konden we eindelijk melden dat LEGO Bricktales naar de Nintendo Switch komt. De game was namelijk al eerder dit jaar aangekondigd, maar het was nog onduidelijk naar welke platformen deze zou komen. Zojuist heeft uitgever Thunderful Games middels een trailer de releasedatum bekendgemaakt. Lang hoeven Switch-bezitters en LEGO-fans niet te wachten, want de game verschijnt al op 12 oktober. Een prijs is nog niet bekend, maar zal vast snel volgen.

LEGO Bricktales is een puzzelavontuur dat zich afspeelt in vijf verschillende biomen waarin je Minifigures moet helpen. Om ze te helpen zal je bijvoorbeeld een troon voor een koning moeten bouwen of een brug om verder te komen. Het is aan jou hoe je de puzzel oplost. Door het helpen van de Minifigures speel je nieuwe skills vrij die later van pas kunnen komen.

Kijk jij uit naar deze nieuwe LEGO-game? Laat het ons weten in de reacties!