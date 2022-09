Ankora: Lost Days is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de launch-trailer!

Ruim een jaar geleden werd er bekendgemaakt dat Ankora: Lost Days dit jaar naar Nintendo’s hybride console zou gaan komen. Sinds vandaag is het nieuwste spel van de makers van Deiland en Summer in Mara dan eindelijk beschikbaar voor de Nintendo Switch. De game gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar tot en met vandaag krijg je 15% korting op jouw aankoop. Om deze titel te downloaden heb je 872 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Ankora: Lost Days volg je het verhaal van Mûn, een jonge ranger van de Interstellar Patrol, die neerstort op een onbekende planeet. Op deze planeet, genaamd Ankora, zit er voor haar niets anders op dan op zoek te gaan naar materialen om te overleven. Ze zal haar eigen gereedschap moeten maken om te kunnen overleven, en de vele gevaren en obstakels in haar pad zien te overwinnen.

Om de lancering te vieren is er uiteraard een launch-trailer online gezet. Mocht je hier benieuwd naar zijn, bekijk dan onderstaande video.