Vijf nieuwe liedjes van Just Dance 2023 bekendgemaakt

Het nummer Dynamite van BTS kwam voorbij in de nieuwste trailer!

Afgelopen zaterdag maakte we tijdens de Ubisoft Forward voor het eerst kennis met Just Dance 2023. Zoals verwacht kwam het nieuwste Just Dance-spel ook ditmaal weer voorbij tijdens de Nintendo Direct. We kregen tijdens de presentatie van gisteren een nieuwe trailer te zien, welke onderaan dit artikel te zien is.

Kort daarna verschenen er ook nieuwe liedjes op het officiële YouTube-kanaal van Just Dance waarop we dit jaar kunnen gaan dansen. De volgende liedjes zijn gisteren bekendgemaakt:

Wannabe van ITZY

Knew You Were Trouble van Taylor Swift

Dynamite van BTS

Radioactive van Imagine Dragons

Telephone van Lady Gaga Ft. Beyoncé

Mocht je de nummers die afgelopen zaterdag zijn aangekondigd gemist hebben, klik dan hier om naar ons vorige artikel van Just Dance 2023 te gaan.