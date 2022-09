Vergelijkingsvideo opgedoken van Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Poyo!

Gisteren tijdens de Nintendo Direct werd bekendgemaakt dat Nintendo volgend jaar een opgepoetste versie van Kirby’s Return to Dream Land naar de Switch brengt. Het originele spel werd in 2011 op de markt gebracht voor de Nintendo Wii. Het YouTube-kanaal GameXplain heeft een video online gezet waar de beelden van de Deluxe-versie worden vergeleken met het origineel. Deze video is onderaan het bericht te vinden.

In Kirby’s Return to Dream Land Deluxe zal je weer spelen als de bekende roze kauwgombal. Je gaat als Kirby aan de slag om Magolor te voorzien van een reis terug naar zijn eigen planeet. Het is ook mogelijk om dit vrolijk uitziend avontuur met tot vier spelers in lokale co-op te spelen.