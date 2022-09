[Review] Splatoon 3 – Splat-tastisch!

Een waardige opvolger of meer een update voor Splatoon 2?

Heel wat jaren geleden, in 2015, verscheen op de niet zo succesvolle Wii U een nieuwe game van Nintendo. Het heette Splatoon en was Nintendo’s variant op een schietspel, maar dan met inkt en inktlings in de hoofdrol. Op de Switch hoefden spelers niet lang te wachten voor een nieuw deel, genaamd Splatoon 2. Deze verscheen namelijk al in het eerste jaar van de Switch. Helaas kwam er na een paar jaar al een einde aan de Splatfests. Totaal onverwachts werd er vorig jaar het derde deel in de serie aangekondigd. Splatoon 3 is inmiddels verschenen, maar is het wel zo vernieuwend ten opzichte van Splatoon 2? Of had Splatoon 3 net zo goed een update kunnen zijn van deel 2? Je leest het in onze review.

Verhaalmodus

Wanneer je Splatoon 3 voor het eerst opstart, word je soort van geroepen door een rare man richting het riool. Klinkt misschien bekend vanuit de verhaalmodus van Splatoon 2, maar wees gerust. Het begin van de verhaalmodus in dit nieuwe deel lijkt misschien meer van hetzelfde te worden als Splatoon 2, maar daar komt algauw verandering in. Het verhaal krijgt namelijk een aardige twist waardoor je in Alterna belandt. Deze wereld bestaat uit verschillende gebieden die gedeeltelijk overgenomen zijn door vloeivacht waarin je talloze levels kan vinden. Aan jou de keuze met welk level je begint. Soms krijg je ook de keuze uit een paar wapens met elk een verschillende beloning. Dat hangt af van hoe moeilijk het is om het level met een bepaald wapen te voltooien. Daardoor kan je als je wat uitdaging zoekt altijd terugkeren naar al voltooide levels en een lastiger wapen kiezen.

Deze verhaalmodus kan je het beste vergelijken met de Octo Expansion van Splatoon 2. Het is dus niet een veredelde uitleg, maar een interessante verhaalmodus met soms uitdagende levels. Naast dat het leuk is voor de terugkerende Splatoon-spelers is de verhaalmodus ook een perfect startpunt voor de nieuwe spelers. Door het spelen van de levels leer je alle technieken kennen en word je gedwongen alle wapens te testen. Daardoor krijg je zo een mooie voorbereiding voor de potjes Grondoorlog.

Salmon Run

In Splatoon 2 was Salmon Run de grote nieuwe modus, daarom kan deze modus natuurlijk niet in Splatoon 3 ontbreken. Persoonlijk vind ik het fantastisch dat deze modus nu eindelijk op elk moment van de dag speelbaar is. Dat was in het vorige deel de grootste reden voor mij om deze modus amper te spelen. In Salmon Run moet je goed samenwerken met drie andere medespelers om de drie golven van Salmonieten te doorstaan. Het doel is om de Salmonieten te verslaan om visseneieren te verzamelen en tegelijkertijd de bazen te verslaan om gouden visseneieren te bemachtigen. Per golf heb je een doel van hoeveel gouden visseneieren je moet verzamelen, dus het is verstandig om altijd achter de bazen te gaan.

Alleen zo simpel gaat het helaas niet. Je krijgt namelijk per golf steeds een ander wapen toegewezen waarmee je ter plekke moet leren vechten. Niet elk wapen vind ik evengoed werken, dus je kan soms net een wat lastigere golf hebben, als je bijvoorbeeld de Triospanner krijgt toegewezen. Teamwork blijft belangrijk, want anders lukt het nooit om de drie golven op hogere levels te doorstaan. Daarom is deze modus uitermate geschikt om met vrienden te spelen.

Nieuw toegevoegd aan Salmon Run is een zeer zeldzame vierde golf. Hierin verschijnt dan een enorme baas die je moet proberen te verslaan, zodat je zeldzame voorwerpen krijgt. Om deze te verslaan moet je jouw net verzamelde gouden visseneieren op de baas gooien. Ik vind dit een wat karige toevoeging, maar het is zeker wel een leuke toevoeging. Er had naar mijn mening veel meer aan Salmon Run toegevoegd kunnen worden. Nintendo heeft al aangekondigd dat er eens in de zoveel maanden een Big Run plaatsvindt. Wat dit precies inhoudt, is nog niet bekend.

Slijkslag

Splatoon 3 heeft als nieuwe modus Slijkslag. Slijkslag is eigenlijk net Grondoorlog, maar dan als kaartspel. Je moet met jouw deck aan kaarten proberen meer grond te verven dan jouw tegenstander. Dit doe je door kaarten te leggen in een grid volgens bepaalde regels. Elk kaart heeft een specifieke vorm en beslaat dus een bepaald aantal vakjes. Je zal dus goed vooruit moeten denken om meer grond te kunnen verven dan jouw tegenstander. Persoonlijk vind ik Slijkslag meer een minigame dan echt de grote nieuwe modus die ik had verwacht voor Splatoon 3.

Daarbij zit Slijkslag redelijk verstopt in Splatsville. Wanneer je rondloopt in de hub van de game, dan kom je ongeveer alles wel tegen behalve Slijkslag. Deze kan je namelijk vinden op een redelijk achteraf gelegen plek. In het begin was ik tijdens het verkennen van de stad er ook finaal langsgelopen. Mocht je dus Slijkslag willen spelen, dan moet je dus goed zoeken in de stad naar waar het is.

Grondoorlog en Chaosgevechten

Wat Grondoorlog is, spreekt wel voor zich. Het team dat de meeste grond verft is natuurlijk de winnaar. Ook de Chaosgevechten, die nieuwe spelers op niveau 10 vrijspelen, zijn niet onbekend. Terugkerende spelers hebben echter een voordeel, omdat ze vanwege hun Splatoon 2-savegame gelijk aan de Chaosgevechten mogen deelnemen. Daarbij krijgen ze ook drie gouden Krabbert-licenties om drie wapens die pas op een hoger niveau beschikbaar komen gelijk aan te schaffen.

De grootste verandering zit niet zozeer in die twee modi, maar in de lobby waar je wacht op een gevecht. Waar je in Splatoon 2 tijdens het wachten op spelers de hele tijd moest staren naar een saai wachtscherm, heeft Nintendo dat in Splatoon 3 gelukkig aangepakt. In de lobby kan je namelijk vrij rondbewegen en zelfs je wapen nog even goed testen voor het potje start. Het is daardoor ook een handige trainingsruimte om jouw aanvallen te testen.

Wapens en levels

Daarnaast zijn er meerdere nieuwe wapens, speciale wapens en levels verschenen naast de oude wapens en levels. De Spanner-klasse is een interessant soort wapen. Deze bevat de Triospanner en de RIF-LEX 450, die er allebei als een soort boog eruit zien. Persoonlijk vond ik deze twee wapens best lastig om goed te kunnen gebruiken, want ze hebben afhankelijk van of je springt of niet een heel ander verfpatroon. De Zwieper-klasse bevat de Wisserbladzwieper en de Stempelzwieper. Beide zijn ze vrij uniek in gebruik, maar zijn ze wel makkelijker in gebruik dan de Triospanner. De nieuwe speciale wapens, zoals de Krabbentank en de Reddingsbar, zorgen voor een leuke variatie naast de al bekende speciale wapens.

Voor mijn gevoel voelt alles redelijk gebalanceerd aan. Al heb je op sommige levels wel het probleem dat sluipschutters redelijk in het voordeel zijn, maar daar valt natuurlijk met de juiste tactieken goed mee om te gaan. Helaas vind ik de meeste levels wel vrij veel van hetzelfde. Sommige hebben wel handige hoekjes en paden, maar vaak draait het in die levels toch echt om het midden. Hopelijk gaan de komende levels daar wel verandering in brengen. Nintendo heeft al aangekondigd dat er om de zoveel maanden steeds een update zal komen met nieuwe wapens, levels en catalogus. De catalogus is een soort battle pass met voorwerpen die je allemaal binnen een bepaalde tijd moet vrijspelen, want anders kan je die voorwerpen niet krijgen.

Internetverbinding

In Splatoon 2 kwam het regelmatig voor dat bij mij of bij een van mijn medespelers de connectie verbrak tijdens een potje Grondoorlog. Dat is natuurlijk heel hinderlijk voor de rest van het team, want die moeten het dan met een man minder doen. Ik was daarom heel benieuwd of dit in Splatoon 3 net zo erg was of dat ze het misschien anders hebben opgelost. Tijdens slechts een handjevol potjes van de tientallen potjes die ik heb gespeeld kreeg ik een melding dat een speler was gestopt. Het potje breekt dan onmiddellijk af als dit in het begin gebeurt. Naar mijn mening is de stabiliteit wel een stuk beter dan in Splatoon 2, maar dat hangt natuurlijk wel van jouw eigen internetverbinding af. Het beste blijft het om met een bedrade verbinding te spelen.

Wanneer je een kamer hebt aangemaakt om met vrienden te spelen, dan word je daar eruitgegooid als er zo’n potje wordt afgebroken door een verbroken verbinding. Dit is zeer hinderlijk, omdat je vaak meer tijd moet besteden aan het maken van die kamer dan met het spelen zelf. Het zou mooi zijn als Nintendo daar iets op weet te vinden. Tevens is het zo dat als je op doorgaan klikt na het spelen van een potje dat je geen mogelijkheid meer hebt om te stoppen of jouw uitrusting aan te passen. Persoonlijk zou ik het wel prettig vinden om toch de keuze te hebben om te stoppen ook al heb je wel op doorgaan geklikt. Het gebeurt soms dat de game lijkt te blijven hangen waardoor er maar geen tegenstander gevonden wordt. Op zo’n moment kan je alleen de game afsluiten of jouw Switch in vliegtuigmodus zetten. Een andere oplossing is er niet, omdat er voor nu geen optie is om te stoppen met zoeken naar spelers.

SplatNET 3

In de mobiele app van Nintendo Switch Online kan je SplatNET 3 vinden. Hierin kan je al jouw statistieken bekijken, maar ook kleding kopen bijvoorbeeld. Kleding is natuurlijk in Splatsville bij de verscheidene winkels te koop, maar in SplatNET 3 vind je de Tentashop. Daarin worden regelmatig zeer goede kledingstukken aangeboden voor een zeer korte tijd. De bestelling die je plaatst kan je dan in Splatoon 3 bij Mikey op het plein betalen en afhalen. Daarnaast kan je zien welke levels op dat moment speelbaar zijn en welke dat de komende uren zullen zijn voor zowel Grondoorlog, Chaosgevechten en Salmon Run. In de catalogus kan je vinden wat alle prijzen zijn en dat zijn er een hoop.

De Aardboltour vind ik een geinige toevoeging. Daarin kan je Pelles Aarboltour sponsoren. Pelle is namelijk op reis en heeft daarom al jouw punten van het verven nodig. Hoe meer je verft in online gevechten, hoe meer punten je dus hebt te besteden. Deze punten kan je dan voor uitdagingen inleveren, waarvoor jij dan bijvoorbeeld een wallpaper of een sticker voor je mobiel krijgt. Het zijn niet de meest bijzondere beloningen, maar het is een geinige manier om Splatoon-spelers de Nintendo Switch Online-app af en toe op te laten starten.

Conclusie

Splatoon is in alle opzichten de verbeterde versie van Splatoon 2. De verhaalmodus is vergelijkbaar met de Octo Expansion en is het zeker waard om te spelen. Doordat Salmon Run nu altijd speelbaar is, is deze modus absoluut een plezier om te spelen. Helaas is Slijkslag, een kaartspel, niet de nieuwe grote modus die Splatoon 3 wel had verdiend, maar alsnog is het een geinige minigame. Zoals in de vorige delen is er niks echt veranderd aan Grondoorlog en Chaosgevechten, wel werkt het allemaal net wat soepeler en zijn er leuke nieuwe wapens, speciale wapens en levels toegevoegd. De beste toevoeging is dat je nu tijdens het wachten op spelers de lobby kan gebruiken om jouw verfkunsten te testen. Mocht dit alles nog niet genoeg zijn, dan kan je ook op jouw mobiel SplatNET 3 opstarten in de Nintendo Switch Online-app. Hierin vind je handige statistieken en Pelles Aardboltour.

Helaas gaat het online spelen niet altijd goed, waardoor je als je met vrienden speelt de kamer steeds opnieuw moet aanmaken als de verbinding verbreekt. Daarnaast is er geen mogelijkheid om te stoppen met het zoeken naar tegenstanders, als je eenmaal op doorgaan hebt geklikt na een potje. Al met al is Splatoon 3 een goede opvolger en zeker een aankoop waard voor nieuwe en oude spelers. De verwachting is dat de game nog meer waar voor het geld gaat zijn, wanneer er een paar updates uitgebracht zijn.

+ Goede verhaalmodus

+ Salmon Run is altijd speelbaar

+ In alles de verbeterde versie van Splatoon 2

+ Slijkslag is een geinige minigame

+ Online gevechten werken goed

+ Speelbare lobby

+ Vele leuke nieuwe wapens, speciale wapens en levels

+ SplatNET 3 is een nuttige toevoeging aan de mobiele app van Nintendo Switch Online

– Geen grote nieuwe modus

– Het maken van een kamer moet steeds opnieuw na een verbroken verbinding

– Geen mogelijkheid om het zoeken naar tegenstanders te stoppen

DN-Score: 8,7