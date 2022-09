[Hands-on] Bij Mooneye Studios op bezoek

Met spellen als Shumi, Lost Ember, Haven Park en Farewell North!

Bij Gamescom waren er meer dan genoeg kleinere ontwikkerlaars en indieontwikkelaars die hun spullen tentoonstelden. Zo kon ik bij Mooneye Studios wat spellen spelen en een praatje maken met wat van de mensen achter de studio.

Een klein begin met een hechte vriendschap

Mooneye Studio is klein. Het team bestaat uit vier mensen. Tijdens hun universiteit jaren zijn ze begonnen met het maken van spellen en hun eerste spel is Lost Ember dat in 2019 uit kwam. De spellen waar ze op focussen en zich voor inzetten zijn spellen die net even wat chiller zijn van aard. De reden hierachter is dat het team toentertijd, na universiteit en al, er achter kwamen dat na een lange dag werken ze geen energie hadden voor een diehard spel. Dan wil je liever op de bank ploffen en wat kunnen spelen waar je van kan genieten zonder je hartslag weer omhoog te moeten pompen.

Na Lost Ember is het team trouwens van ontwikkelaar gewisseld naar uitgever. Ze zijn actief bezig om mensen met ideeën te steunen om de games te realiseren. Zo hebben ze Haven Park uitgebracht en zijn op dit moment Shumi Come Home en Farewell North in de maak. Mocht je een tof idee hebben voor een spel, dan is het niet verkeerd om te kijken of Mooneye Studios niet iets voor je kan betekenen.

Shumi Come Home – De zen ervaring

Tijdens het gesprek werden de games goed gespeeld door mensen en kon ik uiteindelijk alleen Shumi Come Home even proberen. Dit spel is “chill” en is de meest duidelijke iteratie van rustig leuk ontdekken en verzamelen, zonder stress. Het spel heeft een leuk stijltje met duidelijke inspiratie van Zelda: Breath of the Wild in vormgeving en enkele game elementen zoals stamina. Je bent echter geen grote held, maar een klein paddenstoeltje die anderen helpt in het bos. Of het spel ook meer diepgang biedt is de vraag, maar op dit moment is dit een aanlokkelijk spel voor iedereen die gewoon ontspannen wil gamen.

Nog even afwachten, of misschien langer

Verder ook gekeken naar Farewell North, maar helaas niet kunnen spelen. Het spel heeft een unieke stijl met gameplay die ook doet denken aan ervaringen als Journey. Het spel is echter nog verre van af op dit moment. Zo staat Shumi Come Home gepland voor begin 2023, terwijl Farewell North toch pas echt najaar 2023 zal verschijnen. Daarnaast is op dit moment Farewell North nog niet gepland om naar consoles te komen helaas, alhoewel de maker het graag zou willen.

Anderen die spellen van deze studio heeft gespeeld? Is het ook in je genre games of toch meer fan van actievere spellen? Ik kijk uit naar Farewell North maar ga in de tussentijd Lost Ember maar eens spelen.