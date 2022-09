Unieke vecht game Sifu komt naar de Switch

Op wraak uit voordat je jaren zijn geteld

Sifu is een titel die je misschien al kent dankzij de release op andere platformen. Nu kunnen we op de Switch ook deze bijzondere 3D fighting game gaan ervaren.

In Sifu speel je als een kung fu leerling die op wraak uit is. In verschillende omgevingen neem je het op tegen groepen vijanden, maar let op! Als je verslagen wordt dan wordt je karakter ouder. Om het spel dus uit te spelen is het een race tegen de klok. Kun je het verhaal tot een einde brengen voordat je karakter te oud is om door te gaan? Geen zorgen trouwens, als je ouder wordt krijg je ter compensatie ook nieuwe moves om mee te werken.

Voor een goed beeld van de gameplay kun je hieronder de trailer bekijken uit de Nintendo Direct (begint op 1:07:12).

Kijk jij uit naar deze game? Of heb je er toevallig al ervaring mee? Deel hieronder wat je er van vindt. Sifu komt er hoe dan ook aan en kun je vanaf 8 november door heen knokken!