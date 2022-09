Tunic komt naar de Nintendo Switch

Tunic verschijnt al op 27 september!

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag is bekendgemaakt dat Tunic naar de Nintendo Switch komt. Tunic verscheen al eerder op Xbox en pc en werd daarop zeer goed ontvangen. De Switch-versie verschijnt gelijktijdig met de PlayStation 4 en 5-versie op 27 september. Een trailer kan je hieronder bekijken.

Tunic is een actieavonturengame met isometrisch perspectief die draait om een kleine vos. Deze vos gaat op een zeer groot avontuur en probeert te ontdekken of de verhalen over een grote schat waar zijn. Tijdens jouw avontuur kom je vele vijanden tegen en moet je proberen de handleiding te herstellen. De handleiding bevat namelijk vele tips en handigheden.

Ga jij Tunic halen op 27 september? Of heb je de game al gespeeld? We horen het graag in de reacties!