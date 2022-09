Theatrhythm neemt je mee op een muzikale reis

Welke Final Fantasy nummers ken jij allemaal? Dat niet alleen, want er komen nog meer titels naar deze game.

Theatrhythm Final Bar Line brengt alle eerdere delen samen en bevat hierdoor ongelooflijk veel content. In de game speel je mee met tracks uit onder andere de Final Fantasy serie. De gameplay is vergelijkbaar met games als Guitar Hero of Kingdom Hearts: Melody of Memory.

Ieder lied wordt ondersteund door begeleidende achtergronden of gameplay-achtige beelden. Om niet het overzicht kwijt te raken in de bijna 400 nummers, zijn ze te sorteren op een Final Fantasy deel. Dus je kunt bijvoorbeeld eerst een nummer uit Final Fantasy 7 spelen en daarna eentje uit Final Fantasy 9. Dit hoeft trouwens niet persé alleen, want naast een solomodus is het ook mogelijk om samen levels te spelen. Daar blijft het echter niet bij, want in Online Multi-Battle kun je het opnemen tegen drie andere spelers.

Theatrhythm Final Bar Line verschijnt op 16 februari. Na de release komen er nog verschillende betaalde DLC pakketten uit. Er zullen dan ook nummers te spelen zijn uit onder andere SaGa, NieR, Octopath Traveler en Live A Live. Je kunt ook speciale edities komen, waarbij de DLC (gedeeltelijk) zit inbegrepen.