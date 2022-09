Tales of Symphonia Remastered aangekondigd!

Begin volgend jaar kunnen we (weer) genieten!

Ja ja, goed nieuws voor fans van de Tales of Series. Tijdens de Nintendo Direct kwam er heel wat nieuws naar voren, en nu ook het nieuws dat het voor ons op de console ook weer mogelijk wordt om te genieten van deze klassieke JRPG.

Het spel kwam origineel uit op de Nintendo GameCube en heeft daarna nog een keer een release gezien op de PC. Nu is aangekondigd dat begin 2023 we een Remastered versie van de game zullen zien op de Switch. Persoonlijk kan ik niet wachten aangezien dit het spel was dat mij echt in storytelling en gaming heeft getrokken. Het origineel kwam wat traag op gang, maar heeft één van de beste verhalen die ik mij kan heugen.

In Tales of Symphonia is de wereld langzaam aan aan het doodgaan. Legendes zeggen dat er een Chosen One zal zijn die een tocht zal maken door het land om de wereld nieuw leven in te blazen. Jij bent vrienden met degene die de Chosen One is, en samen ga je op avontuur. Het verhaal lijkt voor de hand liggend, maar hoe verder je gaat hoe dieper het verhaal, en des te moeilijker het wordt om goed en kwaad uit elkaar te houden.

Het spel zal verbeterde graphics krijgen en ook een verbetering in gameplay. Details op dat gebied zijn er nog niet, maar daar krijgen we vast en zeker meer nieuws over. Wie is er nog meer blij verrast met dit nieuws? Of toch liever een andere Tales of game waar je op hoopt?